Lista Jeffrey Epstein: linchamiento mediático de los supuestos involucrados

La lista de Jeffrey Epstein dio de que hablar durante los primeros días de enero de 2024, incluso antes de publicarla y saber de qué trataba, mucha gente comenzó a especular sobre el contenido y lo que significaba. Inmediatamente se dio por hecho que esa lista revelaba el nombre de personalidades del espectáculo y política que iban por servicios sexuales, especialmente con menores de edad, ¿pero eso es cierto?

La lista de Epstein es el ejemplo del linchamiento mediático hacía personas a las cuales no se ha comprobado su culpabilidad. Para quienes tenían una relación más o menos profesional, o amistosa con Jeffrey, ¿son culpables por asociación?

¿Interés o morbo en el caso Jeffrey Epstein?

Alrededor de las personas que figuran en la famosa “lista”, hay un morbo en torno a la culpabilidad por asociación, parece que realmente la polémica gira en torno en quienes son las supuestas estrellas del espectáculos y política envueltas en este caso, y no existe un interés genuino sobre un caso tan importante como el abuso sexual.

Conoce más sobre el caso Jeffrey Epstein en este episodio de La Pinche Complejidad, el podcast del escritor Nicolás Alvarado, donde aborda temas de relevancia social, político y entretenimiento.

El debido proceso en casos de relevancia social

Por ello la importancia del debido proceso, como en los casos de me too, por ejemplo. Ahora que se han dado a conocer los documentos, que no son una lista, son cuatro documentos y declaraciones malversadas, en los que se mencionan a ciertas personas, está derivando en una cacería de brujas en la que comienza a pensarse que muchas personas que nada más tenían una relación de negocios o amistad con un delincuente, son delincuentes asociados.

Linchamiento mediático de la nueva era

Las relaciones académicas, de negocios o de cordialidad no determina que una personas tenga un vínculo delictivo con un sujeto, por lo tanto tampoco es un delincuente.

Se debe tomar precaución al hablar de estas personas, abona a un clima adverso, es adverso para la sociedad, y no es un tema a la ligera. Además contribuye a banalizar y frivolizar lo que sí les pasó a las mujeres abusadasd.