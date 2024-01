Mujer se encuentra con un "fantasma" mientras competía en un maratón en Hawái: VIDEO

Una corredora hawaiana experimentó lo que muchos describirían como un episodio de película de terror. Mientras competía en la exigente carrera en Oahu, Kay Borleis, una apasionada ultramaratonista desde los 14 años, se vio envuelta en una situación espeluznante que despertó el debate y la controversia en las redes sociales, pues documentó una parte de su trayecto y ahí quedó capturada una figura muy extraña.

La HURT, conocida por su brutalidad, es una carrera que se caracteriza por sus desafiantes senderos en los montes Honolulu Mauka. Los competidores deben recorrer estos caminos cinco veces, enfrentándose a obstáculos como raíces que salen del suelo, cruces de agua y empinadas pendientes, según documentó el diario The New York Post. Supuestamente, el evento “paranormal” ocurrió en 2019, pero recién se viralizó la evidencia.

Todo parecía normal. Foto: kayborleis.com

¿Cómo fue su encuentro con el “demonio” de Hawai?

Cuando su compañera Cassie compartió fotos del evento, una imagen en particular captó la atención. La foto mostraba a Borleis corriendo por el sendero cuando, sorprendentemente, una figura oscura y enigmática estaba a su lado. Esta presencia, que no recordaban haber visto durante la carrera, parecía haber surgido de la nada, dado que el sendero se recorría en un sentido específico y no había turistas en esa área a esa hora.

Muchos quedaron muy perturbados. Foto: kayborleis.com

Alarmadas por la imagen, Borleis investigó y descubrió una leyenda local que podría ofrecer una explicación. Los Marchadores Nocturnos, fantasmas de guerreros hawaianos, son figuras míticas que, según cuentan, atraviesan esas tierras. Estos espíritus, que se dice protegen a figuras sagradas, tienen reglas estrictas para los mortales que se cruzan en su camino, como acostarse boca abajo o evitar mirarlos directamente, so pena de una muerte segura.

En redes sociales creen que puede haber una explicación sobre este “demonio”

La historia de Borleis, sin embargo, se encontró con escepticismo y crítica en las redes sociales. Muchos acusaron a la corredora de inventar el encuentro. Algunos incluso insinuaron que la figura era simplemente una persona drogada o que la imagen había sido manipulada. A pesar de la controversia y el escepticismo, Borleis se mantiene firme en su relato, sosteniendo que todo es real. "Hasta el día de hoy, todavía no sabemos qué era… No vimos a nadie durante horas mientras corríamos juntas. Así que estábamos, y todavía estamos, seguras de que no había nadie allí", escribió Kay en un blog.