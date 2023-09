Horóscopos para HOY 7 de septiembre: Nana Calistar te dice que le espera a tu signo este viernes

Llegan para ti las mejores predicciones de Nana Calistar y para todos los que quieren saber qué les deparará el destino, el cual, sus seguidores esperan con ansias sus recomendaciones diarias para poder iniciar este viernes 8 de septiembre con el pie derecho y los mejores consejos a todos los signos zodiacales, sus consentidos.

En esta nueva edición, la vidente reveló a los siguientes horóscopos del zodiaco cómo les irá en la familia, suerte, amor, salud, trabajo y dinero, en el que, la mayoría tendrá que reflexionar sobre lo que está pasando en tu vida, específicamente en la parte espiritual.

Se viene una intensa carga de energía en el amor Foto: Especial

Este será el destino de los 12 signos del zodiaco

Aries

Para los nacidos bajo el signo de Aries entre el 21 de marzo y el 20 de abril, aprende a dosificar tu energía y escucha a los demás de vez en cuando. Es importante que no te detengas a responder comentarios negativos ni arrojar piedra a quien te quiere ver en el suelo pues pierdes tiempo que podrías aprovechar en llegar a tus metas.

Hay momentos en que desearías mandar todo bien lejos pero te detienes pues sabes que actúas por impulso ya que al poco tiempo se te pasa la bipolaridad que te andas manejando y te arrepientes de lo que haces.

Momento de pensar bien hacia dónde te diriges y cómo lograrás tus metas y sueños, no pongas las manos al fuego por nadie pues podrías terminar quemándote, te esperan momentos muy gratos con una persona que llegará a tu vida en próximas fechas.

Tauro

Para los Tauro, los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, la vida no siempre sigue tu guión, así que aprende a adaptarte. Te vienen cambios muy perros en tu conducta y forma de ser, podrías despotricar en quien no la debe ni la teme.

Es importante que confíes más en tu capacidad para lograr tus metas, no permitas que la negatividad de otras personas te haga caer en situaciones complejas o cuestiones que no te corresponden.

Nuevos amores se aproximan y la posibilidad de emprender un viaje en el cual te la pasarás de lo mejor acompañado de una persona muy especial.

Géminis

Para los Géminis, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, trata de encontrar un poco de estabilidad emocional este mes y no te preocupes tanto por lo que piensan los demás. Amores de una noche, te enamoras bien fácil así que trata de solo disfrutar no confundir las cosas.

Hay cambios en tus actitudes y mucha maduración, recuerda que después de la tormenta viene la calma, si has pasado por situaciones difíciles y has enfrentado desdicha, mentiras, desamor e incluso inestabilidad laboral piensa que has hecho para salir de esos baches, quien esté contigo lo hará sin poner peros, el trabajo no vendrá a ti por arte de magia necesitarás poner de tu parte e ir a buscarlo.

Cáncer

Para Cáncer, signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio, aprende a protegerte sin cerrarte completamente al mundo. Se ve un embarazo por parte de amistad o familiar en no más de un mes.

Mantén tu orgullo tranquilo pues dejarlo salir a flote podría hacerte perder personas que son muy importantes para ti, vienen cambios en el área de los dineros pues se visualiza una mejora; sin embargo, también perdidas por invertir en cuestiones que no te dejan nada.

Se cancela una fiesta o salida y de último momento. Te llega chisme de ex pareja que anda vociferando cosas malas de ti.

Leo

Para los Leo, los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, permite que otros brillen también y descubrirás que el mundo no se acaba si no estás en el foco de atención.

No confíes tan pronto en quien llega a tu vida o solo te expondrás a que solo te ultrajen la caricia, no aflojes tan rápido pues se pierde el encanto de la conquista y el cortejo y así jamás lograrás consolidar una relación, si lo que buscas es diversión y cero compromisos pues comete al mundo y que te valgan las habladurías de la gente que al fin que ni te mantienen ni nada.

La única manera de demostrarte amor a ti mismo es puliendo lo que ves frente a tu espejo.

Virgo

Para los Virgo, los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre, ponte ya las pilas y despójate de todo aquello que te causa estrés y conflicto en tu día a día.

Deja de meterte dónde no te llaman, algunas veces caes en situaciones muy tontas por tratar de resolver la vida de los demás, trata de ir por tus cosas y preocuparte por lo tuyo, no tiene caso gastar energías en algo que no te dejará nada más que un sinfín de problemas.

Vienen cambios de humor repentinos y noticias de persona del extranjero la cual amenaza con visitarte, si se llega a concretar la pasarás de lo mejor, tu date.

Libra

Para los Libra, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre, este mes, toma decisiones sin darle mil vueltas a cada detalle. Descansa más, no te desveles tanto pues eso está afectando mucho tu salud.

Hay días en los cuales te levantarás muy feliz con mucho ánimo, sigue así, no te deprimas si algo no te sale como esperas, las cosas se irán dando a su modo.

Una noticia del área laboral te va beneficiar mucho sin embargo podrías perder una gran oportunidad por exigir algo que sabes bien que aún no mereces.

Escorpio

Para Escorpio, signos nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, la comunicación abierta puede ser tu mejor aliada. La vida está llena de oportunidades y tienes todo para conseguir cuanto desees, no te dejes caer ni vencer por nadie y ve por lo que quieres.

Es probable que en próximas fechas recibas una noticia bastante buena que te va re-animar y hacer sentir muy bien. Familiar se recupera de enfermedad.

Se avecinan mejoras económicas y posibilidades de cambio de residencia, varios viajes llegan y oportunidad de conocer persona que te dejarán un buen sabor de boca.

Sagitario

Para los Sagitario, signos nacidos entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, es probable que te lleguen las tristezas al recordar a quien se fue o ya no está a tu lado.

La vida es muy corta y ésta te llenará de oportunidades en muchas áreas; sin embargo, deberás de ser muy inteligente pues habrá personas muy envidiosas, ten cuidado con problemas respiratorios pues estarán a la orden del día y podría complicarse todo.

Ponte ya las pilas y no caigas más en tonterías que solo te dejen como él o la débil, tienes todo pa tener a quien se te de tu regalada gana pero te atontas mucho al esperar que las personas sean como tú cuando no tiene por qué ser así.

Capricornio

Para los Capricornio, nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, hay posibilidad de entablar relación con una amistad o persona con la que comenzarás a salir, se ve buena relación sin embargo habrá cuestiones familiares que los alejarán y no les permitirán estar juntos.

No te permitas vivir de lo que ya fue y se llevó el viento, es momento de aplicarte y ponerte las pilas pues entras en una etapa perra en la cual muchos sueños y metas se consolidarán, no bajes la guardia ni te sientas derrotado o derrotada por nadie, tienes la capacidad de lograr tantas cosas pero te desesperas no hacerlo rápido recuerda que lo que más cuesta trabajo conseguir es lo que más se valora.

Acuario

Para los Acuario, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, tienes una lengua muy suelta y no te cuesta trabajo decir lo que sientes y más cuando se trata de defenderte o defender lo tuyo, eso es una virtud en ti pero a la vez una desventaja pues muchas personas pueden ofenderse con la claridad de tus palabras.

Ten cuidado con andar hablando de más pues podrías cometer grandes indiscreciones y provocar problemas con amistades o familia difíciles de perdonar, no te metas en cuestiones que no te incumben.

Muchas oportunidades laborales y un trámite saldrá de la mejor manera, te llegan propuestas de viaje con familia o amistades e inclusive recibirás un dinero extra.

Piscis

Para los Piscis, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, sé más práctico y verás cómo las cosas mejoran. Extrañarás a persona que físicamente ya no habita en este mundo pero que sentirás a tu lado más que nunca.

Cuestiones que tienen que ver con tramites salen de la mejor forma. Ten cuidado con una ola de declaraciones y chismes que está por llegar y vienen por parte de personas que no te imaginas.

Días de insomnio y pensamientos negativos antes de dormir que podrían ocasionarte ciertos problemas de salud. Entras en una etapa de cambios y maduración en la cual comenzarás a quitarte todo el peso que cargas en tus hombros.

