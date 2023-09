Quitarle la belleza a lo invisible: los talibanes en Afganistán

Imagina que mañana despiertas en el cuerpo de una joven afgana. Muy temprano te alistas para salir, pero luego recuerdas que no puedes llevar esos tacones que tanto te gustan porque los talibanes dicen que su sonido al andar es excitante y provocativo para los hombres. Te los quitas y te cubres de cabeza a pies con un burka de color oscuro para que pases desapercibida en las calles, fin a tu outfit. Espera, ¿querías salir? Ja, pero por supuesto que no puedes ir a la escuela, ¿se te había olvidado que eres mujer? Tu lugar es en la casa, realizando las labores del hogar; si acaso espera que vuelva tu papá o tu hermano mayor para que te acompañen al mercado (¡pues claro que no puedes ir sola!).

El clima está muy lindo hoy, quizás deberías subir al balcón para verlo… No, olvídalo, no puedes asomarte ni por la ventana porque nadie te debe ver. Y, bueno, ve haciéndote la idea de que tu cita en el salón de belleza será cancelada, pues ya se cumplió el mes de plazo que tenían estos negocios para cerrar por orden de los talibanes. Y no te deprimas, ni se te ocurra protestar, ni siquiera tienes derecho de hacerlo.

Este mes se cumplen dos años del regreso de los talibanes a Afganistán, con lo cual las mujeres han sido las protagonistas de un desplazamiento de su persona a un papel que, aunque se dice es elemental para la sociedad, “debe ser secundario.”

El pasado 2 de julio el Ministerio de la Prevención del Vicio y Promoción de la Virtud ordenó el cierre de todos los salones de belleza en el país, dando un mes para que se cumpliera la nueva medida en su totalidad. Es cierto que, desde antes del comunicado, las fachadas de los locales mostraban las fotografías de mujeres promocionando los servicios prestados únicamente mostrando su vestimenta, pues sus rostros habían sido pintados.

De acuerdo con entrevistas realizadas por la BBC, las mujeres afganas están desesperadas por ver cómo se violan uno a uno sus derechos. En condición de anonimato una de ellas expresó: “Pareciera que el Talibán no tiene otro plan político que enfocarse en los cuerpos de las mujeres. Están tratando de eliminar a las mujeres de todos los niveles de la vida pública.” (BBC, 2023)

Definitivamente, es impresionante el fusilamiento que hacen día con día a cada una de las actividades en la vida de una mujer. No me imagino lo doloroso que debe ser para una madre escuchar a su hijo llamarla por su nombre propio porque no puede reconocerla entre un grupo de largas vestimentas negras. No quiero pensar en la impotencia de querer hacer deporte y no poder siquiera entrar a una cancha, a un gimnasio o a cualquier instalación deportiva simplemente por ser mujer. Y ahora, no poder acudir a un lugar que para muchas mujeres servía de refugio: un salón de belleza.

¿Qué cuesta no estar maquillada y no teñirse el cabello? Cuesta mucho. A Madina le cuesta perder las pláticas entre amigas mientras la tiñen, a Somaya le cuesta sentirse hermosa cuando su marido la ve al salir y la halaga, a Zarmina le cuesta la confianza en sí misma cuando el maquillaje ha sido su terapia tras perder sus cejas y pestañas por quemaduras. Al país le cuesta que las 60 mil mujeres que se dedican al sector de cosmetología, de las que un gran número son el único sustento de su hogar, pierdan su última energía y esperanza.

Por simple o vanidoso que suene, el cierre de los salones de belleza en Afganistán no es, para nada, cuestión menor. Representa una creciente pérdida de libertad, autonomía y autoestima, que sin lugar a dudas afectará la salud emocional de las mujeres, violando así otro más de sus derechos elementales.

(Todos los nombres han sido cambiados).

Por: Andrea Martínez González, estudiante de Relaciones Internacionales, ITAM.

