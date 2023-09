Los rasgos de la personalidad están impresos en el ADN de cada persona y es la Astrología la que revela esos detalles. En base a la fecha de nacimiento, se puede conocer el signo del zodiaco al que pertenece cada miembro de la sociedad, y desde allí llegar a los preceptos sobre la personalidad.

Los signos del zodiaco contienen esos detalles de cada persona, que al momento de nacer quedan enmarcados en una de las doce categorías que se corresponden con los signos y las constelaciones. Así, la Astrología establece una relación directa entre los fenómenos del universo y lo terrenal.

El signo más insensible en el amor

En esta oportunidad, te proponemos conocer cuál es el signo zodiacal más frio e insensible en el amor y para ello debemos consultarle a la Astrología. Así llegaremos a las características de cada uno de los signos del zodiaco y desde allí a conocer a las personas que son poco demostrativas o que no se involucran demasiado en las relaciones sentimentales.

Según la Astrología, Capricornio es uno de los signos del zodíaco conocido por su reserva y falta de expresión emocional en una relación amorosa. Aunque pueden adorar a su pareja y ser sinceros en cuanto al romance, no suelen ser detallistas ni expresivos en términos de demostraciones de amor. No tienen miedo al compromiso y son sinceros en sus relaciones, pero no expresan su amor de manera efusiva.

A pesar de su aparente frialdad emocional, Capricornio no es un signo sin sentimientos. Simplemente tienen un estilo reservado y no sienten la necesidad de expresar constantemente su amor con gestos románticos como flores, cartas o regalos. La Astrología señala que quienes nacieron bajo este signo del zodiaco no son románticos en el sentido tradicional y tienden a olvidar fechas importantes como aniversarios o cumpleaños. Además, valora más las palabras sinceras y un beso cuando realmente sienten el deseo de hacerlo. Podemos decir que su estilo es más reservado y no se ajusta al estereotipo tradicional de romance.

