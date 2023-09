Orson Padilla revela una personalidad atrevida con las prendas de su marca Non Order

¿Cómo nace Non Order?

La idea nace hace aproximadamente ya dos años, si no me equivoco, en la que un grupo de personas muy talentosas, que son mis amigos y socios, me dieron la idea y me plantearon crear todo este concepto de marca. Yo ya tenía ganas de hacerlo, así que acepté y lo ejecutamos.

¿Cómo es el proceso creativo?

Hay un diseñador que es talentosísimo, Gilberto Brizuela, él me da ideas y yo también, lo compartimos y él las aterriza en diseño, y ya le digo “esto me gusta, esto no”, siendo un equipo para que la prenda salga perfecta.

¿Qué es lo que más te gusta de crear una prenda?

El proceso y resultado de las prendas. Tener ya en físico una prenda que te imaginabas es lo más emocionante.

¿Cómo describirías a la marca?

Sin orden, literal (risas). También me gusta mucho lo básico y creo que es lo que más uso en lo personal. Buscamos la idea de que no hay orden y que cualquier persona puede usar la prenda e identificarse más que nada.

¿Cuál ha sido tu mayor aprendizaje hasta ahora?

Han sido muchísimos, pero creo que el mayor aprendizaje que he tenido es que si lo sueñas lo puedes lograr realmente. Porque lo has escuchado mucho como cliché, pero llega un punto en el que lo sueñas y ya cuando lo logras dices, “era cierto lo que dicen todos”.

¿Cuál es tu mejor consejo para emprender?

Que no se limiten y que lo hagan posible con lo que tienen, porque muchas veces la gente se limita en “sí, pero me hace falta esto, o me hace falta el otro”. Usar las herramientas que tienes.

Estilo

Las prendas de Non Order se caracterizan por ser relajadas, desde básicos, hasta diseños más atrevidos para cada personalidad.

MÁS DE ORSON

Orson Padilla nació en Guadalajara, Jalisco, y tiene 22 años de edad.

Su sueño siempre ha sido modelar en pasarelas y está trabajando para lograrlo.

Define su estilo como multifacético, pues le gusta jugar con prendas distintas.

Espera que la gente arrope a Non Order y que consuman más moda hecha en México.

