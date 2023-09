Horóscopos de Nana Calistar: Las mejores predicciones para HOY 21 de septiembre

Llegan para ti las mejores predicciones de Nana Calistar y para todos los que quieren saber qué les deparará el destino, el cual, sus seguidores esperan con ansias sus recomendaciones diarias para poder iniciar este jueves 21 de septiembre con el pie derecho y los mejores consejos a todos los signos zodiacales, sus consentidos.

En esta nueva edición, la vidente reveló a los siguientes horóscopos del Zodiaco cómo les irá en la familia, suerte, amor, salud, trabajo y dinero, en el que, la mayoría tendrá que reflexionar sobre lo que está pasando en tu vida, específicamente en la parte espiritual.

Este será el destino de los 12 signos del zodiaco

Aries

Para los nacidos bajo el signo de Aries entre el 21 de marzo y el 20 de abril, no bajes la guardia y mantén una actitud positiva. No es que el amor no se haya hecho para ti, aquí la cuestión es que no estás preparado aún y los tiempos aún no son los adecuados para que este llegue.

No es momento de ir hacia atrás después de todo lo que has avanzado, es momento de levantar la frente y vivir el momento y disfrutar cada victoria que has conseguido.

Será una semana algo melancólica al recordar a personas del pasado, pero también de mucha fuerza porque estarás pensando mucho en un proyecto que tienes en tu cabeza desde hace tiempo. Semana de muchos cambios y de madurar rápido.

Tauro

Para los Tauro, los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, te vienen cambios muy difíciles en tu conducta y forma de ser, aprende a controlar más tu estado de ánimo o en cualquier momento te van a mandar a la fregada, problemas de insomnio con nombre y apellido y un negocio que has traído en puerta podría resultar de la mejor manera.

Sino tienes una relación es normal, con el carácter de mierda que te carga su tu poca paciencia no ha permitido el ser centro de atracción para las demás personas.

Estas en una etapa en la cual hay mucha inestabilidad en tu vida comenzando por el área de los dineros, quieres un cambio laboral, pero también tener buena salud.

Géminis

Para los Géminis, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, es momento de tomar decisiones difíciles y ser claro sobre lo que deseas. No tengas miedo de expresar tu verdad y busca el equilibrio en todas tus interacciones.

Suelta todo eso que no te deja avanzar primero estas tú, después tú y al final tú. Es probable que en próximas fechas recibas una noticia bastante buena que te va reanimar y hacer sentir muy bien.

Nunca es tarde para lograr lo que deseas, pero antes depúrate de todas esas personas tontas que se han aprovechado de ti, eres muy dominante y los últimos cambios lunares te han traído que ni el sol te calienta.

Cáncer

Para Cáncer, signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio, asegúrate de rodearte de personas que te brinden amor y apoyo incondicional. No te olvides de nutrir tu mundo interior, porque solo así podrás brillar.

Confía mucho más en ti y en tu talento y capacidad de lograr lo que te de tu chingada gana. Ya no permitas que chismes de vecindad te pongan de malas, cierra ciclos y ve quitando de tu camino eso que te estorbe.

La vida debes tomarla un poco más a la ligera y no preocuparte por cuestiones que no han sucedido y quizás nunca pasen, deja que el mundo se haga cargo de lo demás y tú solo céntrate en lo que realmente quieres y vale la pena...

Leo

Para los Leo, los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, este período te trae grandes oportunidades para mostrar al mundo tus talentos y habilidades.

Acepta los desafíos con valentía y deja que tu fuego interior te guíe hacia el éxito. Cuídate de caídas y dolores musculares pues estarás en puerta en estos días, te podrías dar en la madre.

Ten cuidado con guardar rencores con personas del pasado, si te hicieron algún daño aprende a perdonarlos, pero ponte firme para no volver a caer ni confiar en ellos. Recibirás noticias importantes que habías estado esperando desde hace ya algún tiempo.

Virgo

Para los Virgo, los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre, permítete experimentar y aprender de cada experiencia. Confía en tu intuición y no te límites. Amistad del pasado retorna y te pedirá disculpas.

Recuerda quién eres y de dónde vienes, no permitas que ninguna jija de la fregada te haga bajar de tu nivel, tienes todo para tener a la persona que quieras a tu lado, pero caes en tonterías y al final terminas con la peor mierda que encuentras.

Cuida la parte de tus sentimientos no los expongas tanto pues podrías. Deja que la vida te sorprenda, pero tú también sorpréndela a ella y cambia la forma de ver tu alrededor.

Libra

Para los Libra, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre, encuentra tiempo para cuidar de ti mismo y nutrir tus emociones. Busca la armonía en todas tus interacciones y no tengas miedo de establecer límites.

Es importante que pongas las cartas sobre la mesa con tu pareja en caso de tener pues podrían caer en situaciones complicadas debido a chismes que estarán a la puerta de la esquina, inclusive meterte en pedos bien feos y esto vendrá por parte de amistades muy cercanas.

No es momento de que creas en personas doble cara que un día se acercan y otro desaparecen de tu vida, agradece cada día el estar vivo y cierra ciclos que no te llevan a ningún lugar.

Escorpio

Para Escorpio, signos nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, prepárate para dejar atrás viejos patrones y renacer en una versión más fuerte y poderosa de ti mismo. No temas adentrarte en lo desconocido, porque allí encontrarás la verdadera magia.

No dejes que nadie te humille o haga sentir que vales menos, no es momento de ponerte en oferta por ningún hijo de la verija. Vienen movimientos en tu trabajo muy difíciles con cambios de horarios o de puestos.

Tienes mucho amor para dar, pero lo has desperdiciado demasiado. Cuidado con una persona del signo de Leo, Géminis o Tauro los cuales te podrían meter en un conflicto por sus comentarios mal intencionados.

Sagitario

Para los Sagitario, signos nacidos entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, sigue tu intuición y deja que la pasión te guíe hacia nuevos horizontes. Es importante que mentalices bien el tipo de persona que quieres en tu vida pues tu fuerza y energía logrará atraerla.

Te viene una noticia sobre una persona que te interesa mucho sin embargo la información que llegará a ti no será lo que esperas y podrías decepcionarte mucho. Nunca permitas ni dejes que nadie se interponga en tus planes que solo a ti te corresponde llevar a cabo.

Cambio de última hora y movimientos en el área de tu economía te traerán grandes ventajas y beneficios. Últimamente la vida te ha cobrado caro cada error que cometiste en tu pasado.

Capricornio

Para los Capricornio, nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, con dedicación y enfoque, lograrás todo lo que te propongas. Recuerda que las oportunidades tienen fecha de vencimiento así que checa bien las propuestas que llegarán para que no te atontes y aceptes la correcta.

Nunca permitas que la persona que está a tu lado te quite tu paz y tu libertad, no es momento de perder la cabeza por nadie, recuerda que primero estás tú y al final tú y las personas que lleguen a tu vida solo serán pasajeras.

Ten mucho cuidado con golpes o caídas las cuales estarán a la orden del día y podías ir a parar al hospital. Vienen momentos de grandes noticias y cambios los cuales en la cuestión de negocios te va a venir perfecto.

Acuario

Para los Acuario, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, busca la conexión con personas afines y sé la voz del cambio que el mundo tanto necesita.

Mantén tu orgullo tranquilo pues dejarlo salir a flote podría hacerte perder personas que son muy importantes para ti, vienen cambios en el área de los dineros pues se visualiza una mejora después de la racha tan fea por la que has estado pasando.

Es momento que comiences a quitar de tu camino esas personas que solo han buscado aprovecharse de ti y quitarte lo que es tuyo y tanto te ha costado obtener, vienen días de mucha reflexión en los cuales desearás que muchas personas de tu pasado retornen a tu vida.

Piscis

Para los Piscis, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, las traiciones se harán presentes en próximas fechas, ten cuidado con cuestiones que tengan que ver con pagos y deudas pues podrías cerrar una puerta que necesitarás en tu futuro.

No temas a cambios en tu vida, el área de los dineros se ve muy difícil; sin embargo, necesitarás no gastar en cosas que no necesitas pues podrías enfrentar problemas económicos muy pronto y andar con la madre en rastra.

Debes aprender a no volver a mendigar amor ni cariño, ni amistad por nadie, es momento que te vuelvas más canija que bonita si quieres conseguir cuanto quieres y te has propuesto.

