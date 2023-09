Critican a Elon Musk por difundir foto de Amber Heard en cosplay de "Mercy", del videojuego "Overwatch"

Elon Musk, conocido por sus audaces proyectos tecnológicos y polémica en redes sociales, de nueva cuenta fue el centro de atención. Recientemente salió un libro sobré el magnate, en el que se aseguró que su exnovia, la actriz Amber Heard, se vistió como “Mercy”, un personaje del videojuego Overwatch, por petición suya; poco después, el CEO de Tesla confirmó la historia y hasta publicó una foto en “X”, su red social, como prueba,

“Mercy” es un personaje del videojuego "Overwatch", conocido por su aspecto angelical pero letal. Amber Heard decidió complacer a Musk, quien dijo que el personaje le recordaba a ella. Walter Isaacson, autor del libro, fue quien reveló la información. La dedicación de Heard capturó la atención del público, pero lo que realmente encendió el debate fue la decisión de Musk de compartir la postal, pues lo consideraron inapropiado.

¿Cuándo anduvieron Elon Musk y Amber Heard?

El multimillonario de 52 años y la actriz de "Aquaman" de 37 tuvieron una relación intermitente tras la separación de Heard con Johnny Depp, en 2016. El hecho de que Musk subiera la imagen les pareció una violación a la privacidad aun cuando ya no sean novios. Lo cierto es que la foto se hizo viral, acumulando millones de vistas y miles de "me gusta". Heard, por su parte, aún se guarda su opinión y no ha emitido comentarios al respecto.

La relación entre Musk y Heard fue calificada como "brutal" por el propio Musk, quien admitió que no siempre elige bien en cuestiones de amor. "Soy un tonto para el amor. A menudo soy un tonto, pero especialmente por amor," confesó el empresario a Isaacson. Por otro lado, Heard también tiene sus propias complejidades. "Elon ama el fuego, y a veces lo quema", declaró la actriz en la misma biografía. Se separaron en 2018.

¿Quiénes han sido las parejas de Elon Musk?

La vida amorosa de Elon Musk ha sido una montaña rusa. Aparte de su efímera relación con Heard, Musk estuvo casado con su primera esposa, Justine, con quien tuvo cinco hijos, de 2000 a 2008. También se casó dos veces: con la actriz británica Talulah Riley (2016-2018) antes de tener tres hijos con Grimes (2018- 2021) y también tuvo gemelos con Shivon Zilis, ejecutiva de Neuralink (empresa de Musk),mediante fecundación in vitro.

