Blue Beetle: Una clásica historia de superhéroes para toda la familia

Sinopsis: Después de haber terminado sus estudios, Jamie Reyes regresa a casa; a pesar de la felicidad que invade a su familia por volver a verlo, Jaime se entera que sus padres están por perder todo por lo que han trabajado, a pesar de no tener claridad acerca de su futuro se empeña por encontrar una solución, su vida cambia al cruzarse con Jenni Kord, quien le pide resguardar un misterioso artefacto que llevará a Jaime a descubrir cuál es su propósito.

No es ningún secreto que DC vive un momento de incertidumbre, las últimas películas han hecho todo menos unir al exigente fandom que hasta el día de hoy se sigue preguntando si la salida de Zack Snyder fue lo mejor que pudo pasar, además vale la pena mencionar que 2023 no ha sido precisamente el mejor año para el cine de superhéroes, entre las controversias de algunos de sus actores y las altas expectativas generadas, pero no satisfechas, surge la pregunta: ¿El fin de los superhéroes en el cine se acerca?

Blue Beetle es todo lo que una película de superhéroes debe ser, es entretenida y divertida, además de ser una adecuada introducción para este personaje poco conocido, la cinta es una celebración de la cultura latina, que, a pesar de no innovar dentro del género de superhéroes, no se olvida de la importancia de construir una historia sólida y personajes entrañables.



Como muchas cintas de origen Blue Beetle sigue el arquetipo de “el camino del héroe”, en ese sentido la historia es bastante clásica, pero no menos emocionante ya que el acierto en el casting y las carismáticas interpretaciones por parte de todo el elenco logran hacer de la película una experiencia sumamente disfrutable.



Xolo Maridueña consigue cargar con la cinta de principio a fin, su actuación tiene los puntos y comas en su lugar, es divertido cuando tiene que serlo y en los momentos dramáticos cumple estupendamente, Bruna Marquezine, Belissa Escobedo, Adriana Barraza y Elpidia Carrillo son increíbles en sus roles, pero son George López y Damián Alcázar quienes se vuelven entrañables desde la primera escena que tienen.

Los antagonistas interpretados por Susan Sarandon y Raoul Trujillo, aunque no tiene mucho desarrollo son formidables, en el aspecto técnico la cinta cuenta con una ejecución bastante buena, a nivel visual las secuencias de acción son despampanante a la altura de un blockbuster, la música Bobby Krlic hace acto de presencia en los momentos adecuados y el evitar explorar los efectos especiales dota a la cinta de un toque artesanal que a menudo las películas de superhéroes olvidan.

Los guiños, referencias y el sentido del humor están en perfecto equilibrio como la acción y momentos dramáticos, como espectador es gratificante que la cinta se enfoque en desarrollar a sus personajes y contar su historia sin preocuparse por lo que hubo antes o lo que vendrá después, se nota que Ángel Manuel Soto tuvo libertad creativa y confianza total por parte del estudio.



Blue Beetle podrá ser una película genérica en el buen sentido, pero más que genérica se siente como una cinta de superhéroes clásica, bien dirigida, con momentos entrañables, interpretaciones atinadas y un gran mensaje acerca de la familia.



Calificación 9/10



Por: Fabio Castellanos



