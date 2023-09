VIDEO: mujer atrapa a su esposo con la amante en su casa y la persigue a toda velocidad por la calle

Sufrir una infidelidad puede llegar a ser insoportablemente doloroso, pues es un duro revés para el miembro que es traicionado por su cónyuge. Solo los que la han descubierto o a quienes se la han confesado sabrán lo que se siente que "rompan su corazón". Algunos aseguran que en ocasiones las víctimas "salen de sí", diciendo o cometiendo actos que no harían en su sano juicio, o simplemente sienten una furia tan grande que se les escapa de las manos y lo único que quieren es arremeter en contra del o la tercera en discordia.

En las últimas horas ha vuelto a circular un video en el que se muestra la escena que protagonizaron tres personas: una pareja y la amante. Aparentemente, una mujer llegaba a su casa cuando vio a su esposo con otra mujer, lo que hizo explotar la situación. La esposa se enojó tanto que entró a la casa y arrojó la ropa de su pareja a la calle, mientras el hombre trataba de calmarla. Por su parte, la amante, descalza y en toalla, quería escapar, pero no podía, se encontraba atrapada en la terraza del segundo piso, tratando de bajar sin que la esposa la pudiera ver.

El momento exacto de la persecución. Foto: captura de pantalla

El clip que ha desatado risas en redes sociales muestra cómo es que la pareja discutía fuera de la casa y la amante, quien solo vestía una toalla, buscaba huir del lugar y en varias ocasiones trató de salir por el balcón. La esposa entraba y salía de la casa para enfrentarla. En un momento, la pareja entró a la casa y la otra mujer aprovechó para salió por el balcón.

No obstante, la esposa salió a perseguirla a toda velocidad por la calle sin que el marido pudiera detenerla, por lo que la dejó correr detrás de la joven. Entre burlas, risas e indignación, los vecinos no dudaron en compartir el video en internet. Internautas han desaprobado la infidelidad asegurando que tarde o temprano salen a la luz los hechos, mismos que siempre tienen consecuencias.

"Es para que le devuelva la toalla", "En esos momentos no hay consciencia ni temor, solo ganas de matar", "Nadie sabe cómo actuar en ese momento si no lo vives", "No pude evitar recordar a Shakira Gerard y Clara", "¿Por qué el que grabó no persigiuó a las mujeres para saber cómo había terminado esa historia?", "La amante no tiene la culpa", "Nunca he entendido por qué los cornudos y las cornudas, arremeten con quien están sus parejas", son solo algunos comentarios que se pueden leer en la publicación.

