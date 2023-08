Solo para mentes inteligentes, trata de no perder la cabeza antes de hallar la palabra ‘Capa’ en tiempo récord

Un nuevo acertijo visual se presenta para estimular la mente y los procesos cognitivos. En este caso no deberás buscar objetos o personas ocultas dentro de una imagen o ilustración. En esta oportunidad tendrás que hallar una palabra que se coló en una repetición.



¿Dónde se encuentra la palabra CAPA?

La respuesta a esta pregunta la podrás obtener si te concentras al máximo y lees rápidamente la imagen. El reto se compone de una figura con fondo rosa y letras mayúsculas de color negro. La palabra que se repite es CARA.

Si bien este término se repite a lo largo de 6 columnas y 13 filas, dentro de esta figura también hay una palabra similar a CARA. La unidad de la lengua que se ha colado dentro de la imagen, ha cambiado solo una letra: la R. En el lugar de este grafema, se encuentra la letra P.

Este reto consiste en encontrar dónde se ubica la palabra 'CAPA', dentro de la repetición del término CARA. Para tal desafío debes dejar de hacer otras cosas y observar detalladamente la imagen. La dificultad en esta ocasión es de nivel medio, ya que solo hay que prestar atención al cronómetro.

Observa la imagen con la repetición de la palabra CARA. Fuente: Pinterest

Muchas personas han podido resolver este acertijo visual en un promedio de entre 5 y 7 segundos. Pero pocas han logrado bajar esa cantidad de tiempo y hallar la incógnita en menos de 4 segundos. ¿Cuál ha sido tu caso?

Resolución del ejercicio. Aquí se encuentra la palabra CAPA. Fuente: Pinterest

Si has encontrado la palabra CAPA en menos de 4 segundos, eso quiere decir que tienes una agudeza visual privilegiada y además tu mente es ágil. Si has demorado más tiempo, no está nada mal. Puedes practicar más con este tipo de juegos y mejorar tus resultados progresivamente.