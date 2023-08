¿Wendy Guevara es la primera estrella trans masiva gracias a la Casa de los famosos?

La figura del momento de la televisión mexicana es una persona trans, su nombre es Wendy Guevara, mujer que saltó a la fama por un vídeo donde aparece con su amiga Paola gritando la conocida frase que las lanzó a la fama “¡Estamos perdidas!” Wendy ganó popularidad rápidamente en redes sociales, y nadie imaginaría que años después de ese conocido vídeo llegaría a la televisión.

¿Cómo logró filtrarse y ser aceptada por una sociedad heteronormada? y sobre todo lo más importante, ¿en qué momento una televisora de renombre elegiría a una mujer trans para uno de sus programas de la barra dominical estelar? El fenómeno Wendy Guevara merece ser hablado, por eso el escritor Nicolás Alvarado, a través de su podcast La pinche complejidad, aborda este tema, y cómo la figura de una persona trans ha logrado impactar, y ser aceptada por la sociedad mexicana.

Wendy Guevara en La casa de los famosos

La aparición de Wendy en un reality show no es cualquier cosa, Nicolás señala que la mayoría de programas responden a la exigencia de un público masivo, enfocado a familias que viven bajo normativas heteronormales, por lo tanto se da por hecho que todo mundo es heterosexual, y se crea contenido para ellos. En cambio, los realitys shows surgieron como un cambio de paradigma cultural que buscaba apelar a ese denominador común.

Dichos programas cuentan con variedad de personajes, y no siempre funcionan desde la heteronormatividad, buscan ser llamativos y divertidos; por esto se busca diversidad de edades, géneros y un sin fin de características más. ¿En México qué personaje cumple con alguna de esas cualidades actualmente, y además tiene millones de seguidores en redes sociales? Así es, Wendy Guevara.

El tema de identidades Queer en una sociedad que desconoce este término y, algunos lo rechazan, vale la pena complejizar y reflexionar sobre ello, por eso escucha este episodio de La pinche complejidad, con Nicolás Alvarado y conoce cuál ha sido el impacto de Wendy Guevara en la sociedad mexica.

Wendy cruzó la línea del Internet y llegó a la televisión

Wendy, el personaje como lo conocemos ahora, traslada su lógica de las redes sociales a la televisión abierta, el contenido que normalmente entretiene por internet, tiene el mismo éxito en la tele. Lo que llama la atención de la gente es su personalidad; su sentido del humor, la actitud desafiante, habla de todo y sin pudor.

Identidades Queer de la cultura pop

Lo que hace Wendy parece nuevo, probablemente lo sea, no se había visto algo así antes, pero eso no significa que sea la primera y la única, la diferencia es que antes no existían medios como el internet, ni las redes sociales que le dieran difusión y llegaran a millones de personas. Uno de esos casos fue el del director Pedro Almodóvar con Bibi Andersen y Miguel Bosé en la película “Tacones lejanos”, en esta cinta se visibiliza a la comunidad trans, e incluso muestra que podría haber virilidad erótica, es decir, sentir atracción por una mujer trans.

En México también tenemos figuras trans desde antes de la popularidad de Wendy, y sus amigas, una de ellas es Alejandra Bogue, reconocida, pero impactando para un nicho, contrario de Wendy que podría considerarse como la primera estrella trans masiva que nació en internet, pero tiene el máximo de popularidad en televisión abierta.