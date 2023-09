América y Real Madrid, con el objetivo de hacer crecer la Liga MX femenil

Después de la fiesta que significó el duelo entre el América y el Barcelona del pasado martes, las Águilas se alistan para enfrentar al Real Madrid, en duelo amistoso que abona nivel para el crecimiento de la Liga MX Femenil.

El técnico de las azulcremas, Ángel Villacampa, consideró que estos duelos las llevan a un estrato futbolístico mayor, pues “enfrentar a las mejores nos hace ser mejores”, apuntó, al tiempo de definir que su equipo no saldrá a cuidarse para lo que será su próximo duelo oficial, sino que va a darle seriedad, aunque brindado oportunidad a sus jugadoras de vivir la experiencia.

“No se trata sólo de ganar, sino de superarse, que no haya una relajación, tener muy altos los estándares, de mejorar conceptos y situaciones del juego. El domingo tenemos una responsabilidad. No creemos que existan los amistosos, si bien no hay tres puntos en juego, que es un duelo especial para todo el mundo, viene un rival de una entidad brutal, pero hay que competirlos todos porque hay una imagen y un club detrás”, dijo el estratega.

Kenti Robles, futbolista mexicana que milita en el Real Madrid, se mostró contenta y orgullosa de representar al país en el Viejo Continente

"El futbol femenino no es parte del futuro, es el presente"

Sobre el nivel en México y la exportación de jugadoras en el futuro, mencionó: “Tenemos una selección muy fuerte (la mexicana). Estamos viendo cada vez más capacidad de las jugadoras. Los torneos se ven más difíciles y todo puede pasar. Después sería ver la oportunidad de los directivos, pero creo que hay una gran cantidad de mexicanas con un alto nivel”.

Por su parte, la jugadora ibérica de las azulcremas, Aurelie Kaci mencionó las semejanzas que comparten las dos escuadras, aunque en el papel pertenezcan a dos ligas distantes en cuanto a nivel.

“Primero, sabemos que el América es de los más grandes de México y el Real Madrid es uno de los más grandes de España, que siempre hay una exigencia y presión en este tipo de clubes y con este míster hay similitudes en el juego, como se disputa en España, siempre teniendo el balón. Luego, el querer ganar siempre y competir”, aseguró.

"El futbol femenino no es parte del futuro, es el presente" mencionó Kenti Robles

Kenti Robles, futbolista mexicana que milita en el Real Madrid, se mostró contenta y orgullosa de representar al país en el Viejo Continente, al esbozar: “siento que estoy viviendo un sueño del que no quiero despertar. Todos los días me despierto esperando que no se acabe nunca”, y alabó el crecimiento que ha tenido la Liga MX Femenil en los últimos años.

“En México ha crecido mucho, es una realidad. Los estadios aquí y en el mundo. El futbol femenino no es parte del futuro, es el presente, va a seguir creciendo, y se le debe dar esa visibilidad que merecemos”, mencionó la jugadora. Sobre condiciones de trabajo, destacó: “Va a ser importante que vayamos en la misma dirección y nos apoyemos entre todas. Creo que en México se necesita todas ponernos de acuerdo, hacer un convenio, para que las futbolistas tengan unos mínimos salariales, temas de maternidad, días de descanso. Así todas creceremos como futbolistas”.

¿Cuándo juega América Femenil vs. Real Madrid?

Ambos equipos se miden el próximo domingo 3 de septiembre, en el Estadio Azteca, en punto de las 17:30 horas, tiempo del centro de México.

Se espera que haya una entrada similar a la del pasado miércoles contra el Barcelona, que fue de 34 mil 931 aficionados en el coloso.

