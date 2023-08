América y Cruz Azul buscan romper irregularidad en el Clásico Joven

Para América y Cruz Azul, el Clásico Joven del próximo sábado 2 de septiembre, no sólo representa un duelo por el orgullo, sino también una oportunidad de romper la inestabilidad mostrada en el primer tercio del Apertura 2023.

Las Águilas tuvieron una semana en la que dejaron ir puntos importantes, sobre todo al jugar en casa de forma seguida, con empate contra Atlas y León, aunque con victoria contra Necaxa. La Máquina, por su parte, apenas ganó un partido, ante Monterrey, después de una igualada y cuatro descalabros.

Ante el momento que viven ambos clubes, Richard Sánchez aseguró que “va a ser un partido muy raro porque siento que los dos equipos no venimos en buen nivel, cualquiera de los dos puede ganar e ir para adelante o jugar de la mejor manera”, dijo en las instalaciones de Coapa.

“El equipo capaz que muestra una forma diferente. El profe también está buscando variantes y acá podemos dar un salto y ya no ir perdiendo o empatando”, agregó, priorizando la victoria a la forma: “Se viene un partido muy lindo en el que debemos salir a ganar, por más que uno no esté consiguiendo un lindo juego, lo importante es ganar siempre”.

Aunque el paraguayo reconoció que este tipo de partidos son especiales y muy parejos, reconoció que los cementeros han mostrado mejoría: “Es un Clásico, no importa quién llegue mejor, es un partido aparte donde hay que dejar los tres puntos en casa, sabemos que el rival viene de una victoria. Estamos trabajando de la mejor manera esta semana”.

Deficiencias recientes

El rubro que sigue pendiente en el América es la zaga. “Siempre tenemos un error en el partido que nos cuesta, hay que tratar de corregir. En la semana se trabaja más defensa, pero en el partido se hace otra cosa, como que no estamos concentrados al 100 por ciento en el partido”, reconoció Sánchez.

En dicha zona, el técnico André Jardine ha probado con Ramón Juárez y Emilio Lara como parejas de Israel Reyes, quien habló de las deficiencias recientes, sobre todo ante las lesiones de Sebastián Cáceres y Néstor Araujo, que se acercan a una reaparición.

“Es obvio que nos ha faltado contundencia. Estamos trabajando y dando lo mejor para salir a cero en los partidos, con los compañeros lo hablamos para salir de la mejor forma”, dijo, y aseguró que eso mismo le costó para no estar en la convocatoria del Tricolor para la Fecha FIFA de septiembre. “Creo que tuve días, las últimas semanas, en donde me costó estar al 100 por ciento con el grupo, pero quise estar por las bajas que hay, poner lo que estaba de mi parte”, finalizó.

Otra de las bajas que tienen las Águilas es Jonathan Rodríguez, quien puede reaparecer ante La Máquina. Henry Martín y Cáceres, aunque ya trabajan al parejo del equipo, aún son duda, lo mismo que Alejandro Zendejas, quien salió tocado del duelo ante León. Quien definitivamente no verá acción es Kevin Álvarez por ser expulsado el pasado fin de semana.