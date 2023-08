Taylor Swift hasta en las bodas: estos son los bailes más hermosos que se viralizaron con una emblemática canción de la cantante: VIDEO

La fiebre por Taylor Swift aún no ha terminado, pues debido a su gira "The Eras Tour", algunas canciones de la intérprete se han convertido en tendencia en plataformas digitales; por ejemplo, en TikTok hay una serie de videos de personas bailando "Love Story" en las bodas. Los hermosos momentos entre los novios y su familia y amigos han quedados inmortalizados con este emblemático tema, que ahora es el favorito de muchos "Swifties".

El pasado fine de semana, Taylor Swift estuvo en el Foro Sol de la Ciudad de México en donde ofreció cuatro conciertos llenos de sus mejores éxitos. A sus presentaciones asistieron varias celebridades como Alfonso Cuarón, junto a sus hijos Tess Bu y Olmo, pues es una de las giras más importantes que hay en la actualidad. Gracias a sus shows, que están siendo esperados por gente de todo el mundo, sus canciones se encuentran entre los primeros lugares, tanto en plataformas de streaming como de video.

En las bodas se está haciendo tendencia cantar "Love Story" de Taylor Swift

Así bailan "Love Story" de Taylor Swift en las bodas

En TikTok hay una tendencia o especie de challenge de bailar y cantar "Love Story" de Taylor Swift en las bodas. Aunque muchas personas ya incluían este tema dentro de su repertorio debido a que tiene una letra muy romántica, recientemente cada vez son más la personas que la eligen como uno de los sencillos principales para estar en la pista de baile con su pareja y con los demás invitados.

En los videos se observa como la familia y los amigos rodean a la pareja mientras estos están en el centro y todos comienzan a cantar fuertemente la letra. "'Romeo, save me, I've been feeling so alone. I keep waiting for you, but you never come

Is this in my head? I don't know what to think' He knelt to the ground and pulled out a ring and said. 'Marry me, Juliet, you'll never have to be alone. I love you, and that's all I really know. I talked to your dad, go pick out a white dress It's a love story, baby, just say yes'", son las partes que más se corean en los videos.

"'Romeo, sálvame, me he sentido tan sola. Sigo esperándote, pero nunca vienes. ¿Está esto en mi cabeza? No sé qué pensar. Se arrodilló en el suelo, sacó un anillo y dijo. 'Cásate conmigo, Julieta, nunca tendrás que estar sola. Te amo y eso es todo lo que realmente sé. Hablé con tu papá, ve a elegir un vestido blanco. Es una historia de amor, cariño, solo di que sí", se lee en la letra en español de "Love Story".

De acuerdo a la cantante, este tema fue uno de los más románticas que había hecho en su carrera, pues se trataba de un amor imposible, pues según lo que contó en 2009, cuando se estrenó el sencillo, lo escribió después de que sus padres desaprobaron al chico que le gustaba, así que se sintió identificada con la historia de Rome y Julieta. "Cuando le presenté a mi familia y amigos, todos dijeron que no les agradaba. Todos", dijo "Tay Tay", quien nunca tuvo una relación con aquel joven.