Virgo, esto es lo que te espera el 28 de agosto, según el Tarot

Uno de los signos zodiacales más espirituales es Virgo, el cual, a pesar de ser muy racional, tiene un especial interés en la adivinación, por lo que, continuamente busca saber por medio de diferentes técnicas qué es lo que le depara el futuro, siendo el Tarot una de las más populares, la cual sólo augura buenas noticias para este signo regido por la Tierra, ya que de acuerdo con la titular del canal de YouTube denominado "Tarot de Tallulah" se enfrentará a dos amores.

Según la interpretación de las cartas de la tarotista, los regidos por el signo de Virgo están en una encrucijada amorosa, pues, aunque no lo sepan, hay dos personas que los piensan mucho; una es alguien volátil, posiblemente un ex con el regresó muchas veces y otra es alguien que se distingue por ser atractiva, pero demasiado orgullosa, algo que lo lleva a no expresarle sus sentimientos, aunque a la larga ambas personas decidirán mostrarle sus intenciones románticas a Virgo, signo que tendrá la última palabra.

Calma Virgo, lograrás salir de una situación de estrés / Foto: Pixabay

¿Cuál es la suerte para Virgo, HOY 28 de agosto?

En tu tirada del Tarot para el día de hoy, Virgo, aparecen tres cartas que definen tu suerte: el rey de copas, el loco y la reina de oros, lo cual indica que tú serás el o la protagonista de un emprendimiento que quieres sacar adelante, aunque también podría interpretarse como el hecho de que te vas a enfrentar a una decisión importante que no sólo marcará tu futuro inmediato, sino el de las personas que amas, pero ojo, esto en vez de tornarse estresante, será gratificante ya que es una responsabilidad que tú asumiste y que podría darte renombre o presencia.

El siete de espadas, el diez de oros y ocho de oros señalan que como buen Virgo, tienes un as bajo la manga que casi nadie conoce y que has estado germinando en secreto, algo que para tu suerte va a tener muy buenos resultados, ya que estos arcanos indican que la fortuna te beneficiará en este proyecto, el cual posiblemente sea profesional o laboral.

"Diez y ocho de oros muestran que algunos Virgo progresan en la parte económica, se mantienen en esa línea de progreso a pesar del estrés y de la carga de trabajo, sin embargo tienen los recursos que desean y continúan por esa línea. Vas a tener como esos recursos en secreto, es probable que tú no le vayas a estar diciendo a las personas cuánto ganas ni cómo manejas tu dinero porque hay gente como ambiciosa a la cual tú le tienes desconfianza y no le vas a estar diciendo eso", precisó la especialista.

Esto le depara a Virgo la última semana de agosto

La carta del loco indica que es posible que próximamente estés saliendo de viaje, no necesariamente a otro país, pero si a un lugar que te traerá lindos recuerdos y en el cual, te reencontrarás con alguien que aprecias o llegaste a querer mucho. En este sentido, la tarotista Tallulah precisó: "El loco muestra normalmente vacaciones, cambios de rutina, tomarse las cosas de manera despreocupada, tener tiempo libre e ir a la naturaleza".

Por otra parte, el nueve de bastos indica que próximamente estarás saliendo de una fuerte responsabilidad que te tenía sofocado y que te quitaba el sueño desde hace varias semanas, algo que te generará una sensación de libertad y relajación, saliendo además de una rutina muy monótona y repetitiva.

El siete de espadas y el ocho de oros indican que en próximos días también lograrás zafarte de una situación de trampa o estafa, ya que es posible que en tu vida exista alguien que quiere jugarte sucio, pero pasará algo que te ayudará a exponerlo tal y como es, llenándote así de una sensación de justicia y alegría.

Virgo, también tendrás suerte en el ámbito romántico, ya que dos personas estarán muy interesadas en ti / Foto: Pinterest

Signos compatibles con Virgo esta semana : Acuario, Escorpio y Géminis

: Acuario, Escorpio y Géminis Colores para Virgo : Negro, azul y café

: Negro, azul y café Consejo mágico para Virgo: "Ignora a las personas imprudentes"

SIGUE LEYENDO:

¿Cuál es el signo que mejor besa de todo el zodiaco?

Horóscopo chino 3 signos que tendrán más dinero y saldrán de deudas en septiembre