Despiden a guardia de seguridad por ponerse a cantar mientras trabajaba en concierto de Taylor Swift

La fiebre por Taylor Swift ha desatado un sinfín de historias que surgen de cada uno de los conciertos de la cantante, aunque no todas han sido buenas y así ocurrido con un guardia de seguridad que perdió su empleo luego de que un video en el que canta en pleno show se hiciera viral en TikTok, todo por lo que parecía una inocente petición.

Hace algunas semanas Calvin Denker saltó a la fama en redes sociales como un gran “swiftie” luego de que se vitalizara el video compartido por la usuaria Alisa Maloney en TikTok. En el clip se le observa cantonando con gran sentimiento el tema “Cruel Summer” mientras estaba trabajando durante el show de Taylor Swift en el U.S. Bank Stadium de Minneapolis, Estados Unidos.

Despiden a guardia de seguridad que cantaba durante concierto de Taylor Swift. Foto: TikTok @calvindenker

“Lo vi a la mañana siguiente, estaba muy feliz de volverme viral, y fue un momento muy divertido”, dijo el sujeto en un video que compartió más tarde en su propia cuenta, incluso, muestra algunas de las pulseras que obtuvo y relata que luego de la última gira de la cantante investigó cómo podría asistir a uno de sus conciertos sin pagar por un boleto y lo logró con “The Eras Tour” trabajando como guardia de seguridad.

Despiden a guardia tras cantar en concierto de Taylor Swift

El sujeto relató que vio mucha intensidad entre los fans durante el primer concierto de Swift en Minneapolis y notó que la intérprete de “Bad Blood” pasaba muy cerca de él ya que estaba junto al escenario vigilando en todo momento. Detalló que en su empleo le prohibían usar su celular durante el show y tenía que estar dando la espalda al escenario en todo momento observando a los fanáticos para evitar incidentes.

Por esto último es que decidió imprimir algunos papelitos con su número de teléfono en los que, al día siguiente, pedía a los fanáticos de Taylor Swift que estaban frente a él que le tomaran una fotografía y se la enviaran más tarde, esto con la intención de recordar la experiencia. Fue así como la joven compartió el video y se hizo viral al instante.

Guardia de seguridad muestra el lugar que ocupaba cerca del escenario. Foto: Captura de pantalla TikTok @calvindenker

Añadió: "Me di cuenta de lo cerca que Taylor Swift estaba de mí, así que realmente quería tomar una foto para documentarlo. Repartí estas pequeñas hojas de papel en las que decían que no se me permitía sacar mi teléfono, pero que si Taylor Swift venía justo detrás de mí, por favor tomaran una foto y que me la enviaran a mi número".

“La mujer de Recursos Humanos que me llamó no fue capaz de explicar exactamente qué había hecho mal, porque no hice nada más allá de pedir fotos, que es lo que ocurre en cualquier otro concierto, con la única excepción de que me aseguré de que me enviaran las fotos en las que yo salía”, dijo Denker al señalar que fue despedido por lo ocurrido.

