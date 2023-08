Acertijo visual: sólo los que tienen vista de águila ven al oso panda escondido en la imagen

Ha llegado un nuevo reto para estimular la agudeza visual y la rapidez cognitiva. Los acertijos visuales son óptimos ejercicios para entrenar el cerebro y las funciones como la atención, la lectura, la concentración, el razonamiento y la observación detallista.

En esta oportunidad se presenta un juego con nivel intermedio de complejidad. La ilustración contiene muchos elementos que tal vez pueden desorientar al usuario. Por este motivo, resulta muy necesario concentrarse al máximo y dejar cualquier otra actividad que se esté haciendo.

¿Dónde se encuentra el oso panda en el paisaje invernal?

La siguiente imagen tiene como protagonista una escena invernal, con cabañas y decoración navideña. Pinos adornados, globos aerostáticos, dulces gigantes, trineos, una avioneta, un helicóptero y hasta un dragón, son algunos de los elementos que también integran este paisaje.

Pero dentro de esta escena que implica varios tipos de animales, muñecos de nieve y hasta seres extraterrestres, hay un elemento que se ha camuflado. El objetivo de este reto es encontrarlo en el menor tiempo posible. Solo de esa manera estarás poniendo a prueba tus habilidades cognitivas.

Observa la imagen y encuentra al oso panda escondido. Fuente: Pinterest

Lo que tienes que encontrar en esta oportunidad es un oso panda que se ha escondido en esta escena. Para hallarlo debes tener vista de águila, ya que puede estar en cualquier parte de la imagen y su pelaje se camufla con la nieve. ¿Lo has visto?

Resolución del acertijo visual con la ubicación del oso panda

Si has llegado hasta aquí y no has podido encontrarlo, a continuación detallamos el sitio donde se encuentra este animal que tiene pelaje blanco y negro.

El oso panda se encuentra detrás de dos pinos. Fuente: Pinterest

El oso panda se encuentra casi en el centro de la imagen, oculto entre dos pinos que se ubican por detrás de la cabaña central y del arroyo congelado.