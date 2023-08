VIDEO: Quinceañera sorprende al entrar a su fiesta dentro de un ataúd

A través de TikTok circula un video en el que se aprecia el momento exacto en el que una quinceañera llega a su fiesta dentro de un ataúd y para animarla a salir sus familiares se reúnen alrededor del féretro con velas negras, por lo que, como era de esperarse, las inusuales imágenes se hicieron virales en plataformas digitales y generaron todo tipo de opiniones al respecto.

El video de este peculiar momento fue difundido por la usuaria de TikTok, Naty Ruiz, quien aseguró ser la madre de la quinceañera llamada Mía y en la grabación en cuestión se pudo ver que los padres de la festejada y un niño que aparentemente es su hermano, entraron a un salón de fiestas vestidos de negro y sosteniendo velas negras mientras sonaba una fantasmagórica canción al ritmo de un órgano, posteriormente, cuando llegan al otro extremo del lugar se reúnen alrededor de un féretro de madera.

Posteriormente, comenzó a sonar el tema característico de “Los Locos Addams” y enseguida salió del féretro la quinceañera llamada Mía, quien sorprendió usando un vestido de color negro y tras ser felicitada posó junto a su familia y el féretro del que salió y fue aquí donde se pudo apreciar que el festejo de los quince años se estaba realizando bajo la temática de “Merlina”.

Cabe mencionar que, de acuerdo a la ubicación del video de TikTok, esta peculiar fiesta con temática de “Merlina” ocurrió en Villa Ramallo, una localidad ubicada al norte del interior de la provincia de Buenos Aires, Argentina.

El video de la quinceañera en féretro dividió opiniones en redes sociales

La publicación que Naty Ruiz hizo en TikTok se hizo viral casi de inmediato, prueba de ello es que hasta el corte de esta redacción la inusual grabación ya acumula cerca de 3 millones de reproducciones, además, debido a lo inusual de la celebración se generaron todo tipo de opiniones al respecto pues, por un lado, quinceañera y su familia recibieron todo tipo de críticas, no obstante, a otros internautas les pareció sumamente original la temática y felicitaron a los padres por apoyar a su hija.

“Le llegaba a pedir a mi mamá que quería entrar a mis 15 en un ataúd y me daba una cachetada que me mandaba al ataúd de una”, “¡Ni de broma hago eso, por Dios!”, “Si hubiera estado ahí me sacarían por las risas, ridículos” y “Es una locura esa entrada” fueron algunos de los comentarios negativos que generó el video, sin embargo, la madre de la quinceañera no se quedó de brazos cruzados y salió en defensa de su hija.

“Yo soy la madre y el día que quiso cambiar su cumple, la temática de La Bella y La Bestia a Merlina, le dijimos que sí, son sus 15 (…) Los 15 años se cumplen una vez y mi hija quería la temática de Los Locos Addams con su entrada en un cajón que se vea viejo y todo roto”, escribió Naty Ruiz, quien recibió muchas felicitaciones por apoyar el deseo de su hija.

