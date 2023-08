Mujeres Innovadoras: Toni Francois, el talento a través de su lente y amor por la fotografía

Mujeres Innovadoras es un proyecto de Google México en colaboración con El Heraldo de México que muestra a las mujeres mexicanas que han innovado y han inspirado en diferentes ámbitos del arte, la ciencia, la comunicación, entre otros. Toni Francois es una fotógrafa con 20 años de experiencia.

Originaria de la Ciudad de México, Toni Francois posee el ojo para capturar aquellos momentos únicos y que pasan en segundos a través de su cámara, escenas de conciertos, festivales y punks. Es uno de los nombres más reconocidos en la fotografía mexicana en la escena musical.

Aunque asegura que conocer grupos famosos y poder fotografiarlos es emocionante, también disfruta tomar fotos de otras cosas, mostrar lo que ella ve a través de su lente. En entrevista con El Heraldo de México, nos comparte la visión de su pasión e innovación.

Toni Francois, una fotógrafa que muestra su trabajo a través del lente

Toni Francois se describe como "una fotógrafa, tomo puras fotos de conciertos...", también aclara que se dedica a otras cosas como las redes sociales. En su opinión ella describe la innovación como:

Algo que a la mejor nadie estaba haciendo antes, dedicarle tiempo a algo para generar cosas nuevas

Su trabajo y pasión por la fotografía comenzó como un hobby, "era algo que me gustaba hacer y no me sentía presionada para hacerlo, lo hacía porque yo quería y aprendí yo sola", explica. Además, asegura que no tomó clases de manera profesional, pues sus estudios son Ingeniería en Computación.

Toni Francois se dio cuenta que le gustaba hacer fotografía cuando "empecé a ganar dinero", pero también se dio cuenta que tenía que mejorar al hacerlo, pues debes amarlo profesionalmente para seguir con eso. Aunque su fuente principal son los conciertos, se ha enfocado también en capturar a las personas que pasan por la calle o el público de cada evento.

Es enseñar esas cosas que a la mejor otros no enseñan

Uno de estos cambios surgió a raíz de la pandemia, pues su ritmo de trabajo disminuyó, pero le dio la oportunidad de hacer otras cosas. Sin embargo, asegura que algo que no ha cambiado desde hace tiempo es la brecha salarial por cuestión de género en el ámbito profesional.

Aunque asegura que hay más mujeres ahora tomando fotos que hace tiempo. "Se dejó a tras esta forma de pensar de si eres mujer solo puedes ser secretaria, antes era un estereotipo, ahora ya ves mujeres que estudian ingeniería". Para finalizar, aconsejó a otras mujeres a no tener miedo.