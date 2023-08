Así se vería si fuera real Sailor Mars, según una Inteligencia Artificial

“Sailor Mars”, la carismática y fuerte guerrera del famoso manga y anime "Sailor Moon" es una de las favoritas de la gente, esta chica también conocida como “Rei Hino” es una increíble justiciera. Su personalidad arrebatadora y pasional la convierte en una figura emblemática y en esta ocasión se volvió tendencia luego de que el usuario de Facebook AImazing-Go mostró cómo se vería si fuera real, esto gracias a la Inteligencia Artificial.

Es una de las series más populares de la década de los 90. Foto: Sailor Moon.

“Rei” tiene poderes psíquicos y puede manipular el fuego, lo que le permite transformarse en "Sailor Mars", la guerrera del fuego y de la pasión. Se le reconoce por su falda roja escarlata con un moño violeta en el pecho y el símbolo de Marte en su frente es irreconocible. Sus características y diseño hacen que sea la preferida de muchos. La influencia de "Sailor Moon" yen la cultura popular global es indiscutible, en cada convención geek hay gente disfrazada de los personajes.

Tiene una personalidad muy carismática. Foto: Sailor Moon.

¿Cómo se vería “Sailor Mars”?

“Sailor Marte” es una de las ocho valientes guerreras que luchan contra el mal para proteger a la Tierra y en esta vez AImazing-Go fue quien originalmente publicó la imagen hecha por Inteligencia Artificial de cómo se vería este personaje y rápidamente se volvió tendencia, pues los fans consideran que capturó la esencia de "Rei", quien a su vez es tiene trabaja en en un templo sintoísta cuando no pelea por el bien de la humanidad.

¿La imaginabas así? Foto: AImazing-Go / Facebook.

Esta historia fue creada por Naoko Takeuchi y revolucionó el género maho shojo (chicas mágicas) en los años 90. La serie ha trascendido fronteras y generaciones, adaptándose en películas, musicales, videojuegos e incluso una serie de imagen real. Las “Sailor Scouts”, encabezadas por “Sailor Moon”, se convirtieron en iconos del empoderamiento femenino en un momento en que se necesitaba.

Es la favorita de muchos. Foto: Sailor Moon.

Sailor Marte es más que una simple guerrera; es un símbolo de pasión y fuerza que ha resonado con muchos fans a lo largo de los años. Su rol en "Sailor Moon" no es solo un tributo a la valentía, sino un recordatorio constante de lo que significa ser fuerte y apasionado.

Es una figura llena de valentía. Foto: Sailor Moon.

¿Dónde ver “Sailor Moon”?

El manga se publicó por primera vez en la revista Nakayoshi en 1991 y 1997 en Internet se pueden leer, pero también hay tomos impresos que aún se pueden conseguir en México. El anime se estrenó en 1992 y terminó en el mismo año que el manga. En México, así como en Latinoamérica, mucha gente vio en televisión abierta los capítulos y se enamoró rápidamente de "Sailor Mars" y sus compañeras.

Aún puedes ver el anime. Foto: Sailor Moon.

Sin embargo, si aún no has experimentado el encanto de Sailor Marte y sus compañeras, es hora de sumergirse en este clásico y dejarse llevar por la magia y la aventura. Y no te preocupes, si quieres revivir la magia, pero sólo ver la animación el anime, este está disponible en plataformas como Netflix y Clarovideo.

SIGUE LEYENDO...

Así se vería Chel de "El camino hacia El Dorado" si fuera real, según la Inteligencia Artificial

Así se vería Blue Mary de King of Fighters en la vida real, según la Inteligencia Artificial