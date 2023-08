Santoral: ¿Qué santo se celebra hoy, martes 1 de agosto?

La labor de evangelización no solo tiene como objetivo acercar la religión a quienes no la conocen, también algunas veces sirvió para instruir a personas que no tenían acceso a la educación. El mejor ejemplo es el legado dejado por San Alfonso de Ligorio.

Nacido al sur de Italia, cerca de Nápoles, Alfonso destacó por su inteligencia: con solo 16 años de edad logró el título de abogado, mismo que ejerció con mucho éxito hasta que cumplió 30 años, cuando decidió dedicar su vida a la prédica del evangelio.

San Alfonso de Ligorio es autor de cientos de textos de importancia teológica. Foto: Padres Redentoristas de Colombia

Su padre no estuvo muy de acuerdo con esta decisión, puesto que deseaba que se convirtiera en un político, por lo que intentó que frecuentara círculos de gente influyente, pero al final la vocación de Alfonso triunfó.

Ya ordenado sacerdote, fundó con otros compañeros la Congregación del Santísimo Redentor en 1752, la cual tuvo como objetivo llevar el testamento de Cristo hasta los últimos confines de la Tierra, mediante misioneros.

Así, una de las características de la congregación es que no pasaban más de 15 días en un mismo lugar, esto con el objetivo de que nadie se quedara sin escuchar las buenas nuevas del evangelio.

La congregación fundada por San Alfonso es una de las más reconocidas por su labor misionera. Foto: Wikimedia Commons

San Alfonso de Ligorio es también reconocido como un doctor de la Iglesia y uno de los grandes teólogos morales. Sus escritos, pensamientos y reflexiones sobre la enseñanza religiosa se concentran en más de 100 libros impresos y 2 mil manuscritos.

Alfonso fue elevado a la categoría de santo en 1839, por el Papa Gregorio XVI, y nombrado doctor de la Iglesia durante el papado de Pío IX en 1875.

También se celebra a: