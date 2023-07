¿Cuál es la forma de tu nariz? No creerás lo que significa y cómo afecta tu personalidad

Hay muchos test de personalidad en la red, sin embargo, en la mayoría de ellos se tienen que contestar preguntas y a veces son largos. No obstante, existen otros que sólo se basan en algunas partes del cuerpo, pues de acuerdo a los expertos en lenguaje no verbal, hay facciones qué dicen mucho sobre las personas, como por ejemplo la nariz, la cual revela que tan sincera puede ser alguien, ya sea cercano o no.

Desde la nariz chata, hasta la aguileña y griega, revelan algunas cosas de la personalidad, como por ejemplo la sinceridad. En caso de que quieres descubrir si tu o alguien cercano tiene esta virtud, realiza este sencillo test en donde sólo tendrás que observar la siguiente imagen y ver cuál es tu tipo de nariz. Después de verificar la forma de esta parte del cuerpo, ve a las respuestas y conoce la verdad al respecto.

¿Qué tan sincero eres de acuerdo a tu nariz?

En la siguiente imagen hay seis diferentes tipos de nariz. Primero colócate frente a un espejo y ve de perfil tu rostro, identifica a cuál se semeja esta parte del cuerpo y conoce qué tan sincero eres. Recuerda que este test, no tiene una validez sólida y científica, no obstante, son perfectos para pasar un buen momento y tratar de especular sobre cómo eres realmente, o tus amigos, familiares y personas cercanas.

Observa tu nariz y descubre tu personalidad Foto: Especial

Nariz Romana: Sueles ser transparente con tus decisiones, sin embargo, sueles tratar de persuadir a los demás, por lo que en ocasiones haces que los demás hagan tu voluntad. Ten cuidado con este rasgo que te impulsa a hacer esto, pues podría tener consecuencias en tu entorno.

Nariz Nubia: Las personas que tienen una nariz ancha realizan acciones de forma impulsiva, ya que no suelen analizar las cosas como realmente son. Ha este tipo de personas se les sugiere asumir las consecuencias de las cosas que hacen, ya sean sinceras o no.

Nariz Griega: Aquellos que tienen esta forma han vivido muchas situaciones complicadas a lo largo de su vida, por lo que ahora son personas cada vez más sabias y muy sinceras. No les gusta la hipocresía y todo lo que tenga que ver con engaños, por lo que no están dispuestos a soportar este tipo de actitud en otros.

la nariz puede decir más de la personalidad Foto: Pixabay

Nariz respingada: Tienen rasgos de una persona manipuladora, ya que trata de mover las piezas a su favor, tratando de sacar el mayo beneficio. Asimismo, no dudan en mentir si así lo vieras necesario, así que hay que ser precavidos con esta personalidad.

Nariz aguileña: Las personas con este tipo de nariz suelen mostrarse auténticas, tal y como son en cada ámbito de su vida. Por esa razón no les gustan aquellos que mienten, así que se aleja de los rasgos que no le aporten a su salud mental y por el contrario le hagan daño.

Nariz Chata: suelen ser sinceros consigo mismos, por lo que son muy emocionales y muestras sus sentimientos al máximo. Debido a que abren su corazón no tienen prejuicios, y aunque es una personalidad muy agradable, hay que cuidarlos no salir dañados.

SIGUE LEYENDO:

¿Cómo es la forma de tu ombligo? Míralo y descubre lo que dice de tu personalidad