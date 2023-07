Así se vería Betty de los Picapiedra en la vida real, según la Inteligencia Artificial

Durante los últimos meses ha ido en aumento la tendencia de usar plataformas de Inteligencia Artificial para crear versiones hiperrealistas de distintos personajes animados y luego de haber descubierto cómo se verían en la vida real personajes como Cheetara (Thunder Cats), Daphne Blake (Scooby Doo) y Sailor Moon, ahora fue el turno de Betty Mármol de Los Picapiedra y el resultado dejó boquiabierto a más de uno.

El personaje de Betty Mármol fue creado en el año de 1960 por el famoso dueto de animadores conocido como Hanna-Barbera y pese a ser uno de los rostros secundarios de “Los Picapiedra” en poco tiempo se convirtió en uno de los elementos más queridos y reconocidos de la icónica producción animada, por lo que, poco a poco, fue adquiriendo mayor protagonismo dentro de la historia.

Betty Mármol es una mujer de alrededor de 35 años de edad. Foto: IG: flintstonestyle

Hasta donde se sabe, la personalidad de Betty Mármol se basó en el personaje de Trixie Norton de la serie “The Honeymooners”, quien era sumamente dulce y cautelosa en su proceder, sin embargo, cuando llegaba a molestarse tenía la capacidad de ser explosiva, aunque sus enojos nunca duraban tanto, asimismo, se sabe que tiene un problema de compras compulsivas, el cual, comparte con su amiga Vilma Picapiedra.

Betty y Vilma eran compradoras compulsivas. Foto: IG: flintstonestyle

Durante la serie, la esposa de Pedro Mármol, a quien cariñosamente llama “Cuchi cuchi”, se la pasa haciendo todas las tareas del hogar, además, como se dijo antes, es muy frecuente verla hacer compras, además, cuando adopta a “Bam Bam” también asume el rol de madre.

En cuanto a la apariencia física de Betty Mármol fue representada como una mujer esbelta de tez blanca y cabello corto, el cual, adorna con un pequeño moño azul del mismo tono de su característico vestido y dicha prenda se encarga de remarcar su figura pues al igual que Vilma, fueron creadas para lucir sumamente atractivas pese a ser personajes animados.

Betty Mármol tenía una personalidad sumamente tierna. Foto: IG: flintstonestyle

¿Cómo se vería Betty Mármol en la vida real, según la IA?

Hace algunos meses atrás el usuario de Reddit, VFXHack, realizó un ejercicio con la ayuda de la plataforma de Inteligencia Artificial, Midjourney, en el que mostró cómo es que lucirían los personajes de “Los Picapiedra” su fueran personas en la vida real y la versión hiperrealista de Betty Mármol fue una de las que más furor causó.

La versión hiperrealista de Betty Mármol creada por la Inteligencia Artificial conservó su característica cabellera negra y corta, sin embargo, el resto de su apariencia dividió opiniones pues no tenía su emblemático vestido azul, además, tenía collares y su maquillaje no correspondía al del personaje, por lo que a muchos seguidores de la serie no les gustó el resultado.

Así se vería Betty Mármol en la vida real, segun la IA. Foto: Reddit @VFXhack

Cabe mencionar que, esta versión hiperrealista de Betty Mármol creada por la Inteligencia Artificial fue representada como si realmente hubiera existido en la Era de Piedra, por lo que debido a ello el aspecto de la esposa de Pedro Mármol no resultó del agrado de los seguidores de “Los Picapiedra”, no obstante, este ejercicio de igual manera tuvo una gran repercusión en redes sociales donde las imágenes se hicieron virales.

