Señales para saber si tengo un gato malcriado

Los gatos son criaturas encantadoras y misteriosas que a menudo se ganan un lugar especial en nuestros corazones; sin embargo, a veces, nuestro amor y afecto pueden llevarnos a malcriarlos, ya que el cariño que se siente por ellos impide poner límites y enseñarles a respetar nuestro espacio y tiempo. Si notas alguna de estas señales en tu gato, puede ser el momento de reconsiderar tus hábitos y buscar formas de corregir el comportamiento de tu michi. Recuerda, un gato bien educado es un gato feliz y saludable.

Tú eres el que manda o eso creías porque está bola de ternura llegó para mandar Foto: Freepik.

Tu gato toma tu lugar

¿Alguna vez te has levantado de tu asiento para buscar algo y al regresar encuentras a tu gato cómodamente instalado en tu lugar? este comportamiento es común en los felinos quieres solo buscan estar más cerca pero fiel a su instinto independiente.

Suelen ser territoriales. Foto: Freepik.

Decide cuándo es hora de mimos

Suelen interrumpir tus actividades para exigir atención, los gatos a diferencia de los perros saben lo que valen, suelen ser independientes y no les gusta que los hostiguen pero en ocasiones derrochan ternura al por mayor.

Tu comida es su comida

Si siempre quiere compartir tu comida, independientemente de lo ingieras y no muestra interés en su propia comida, es posible que esté malcriado. Deben tener una dieta balanceada y adecuada para su especie, y aunque ocasionalmente pueden probar bocados de tus alimentos, no debería convertirse en una costumbre.

Son muy inteligentes y aprenden rápido. Foto: Freepik.

Responder a cada maullido

Sí tu felino y tú se comunican mediante sus maullidos, más que malcriado has alcanzado un buen nivel de comunicación con tu felino, aunque no lo entiendas la mayoría de veces sabes que es lo que desea y él cree que realmente está siendo claro.

No debes complacerlo en todo ni él a ti Foto: Freepik.

Tu gato tiene muchos juguetes que ignora

Si has comprado muchos juguetes para él y los ignora, puede ser que no le gustan o también señales de que ha crecido, aunque debes estar atento porque podría ser que su ánimo no sea bueno, así que presta atención para encontrar la causa por la que ya no juega con sus juguetes.

