Ángeles de la guarda: conoce el mensaje para tu signo del zodiaco este 25 de julio de 2023

Los ángeles siempre están dispuestos a apoyar y a iluminar el camino de quienes les piden su ayuda, constantemente nos mandan señales para guiarnos, solo es necesario parar, reflexionar y analizar todo lo que nos rodea para descifrar el mensaje que nos envían.

Una forma de reforzar ese lazo con estos seres celestiales es mantener contacto con ellos platicando, haciendo peticiones, comprándoles flores y atrayéndolos por el olor las flores silvestres, ramos de pino, incienso, benjuí, sándalo, mirra, estoraque, alcanfor, laurel y romero son algunos de los que más disfrutan.

¿Cuál es mi Ángel de la guarda?

ARIES (Arcángel Samael): Momentos de incertidumbre en el trabajo y tienes que reflexionar sobre si deseas seguir en ese empleo o si quieres aventurarte y buscarlo que tanto deseas en el ámbito profesional, confía en ti.

TAURO (Ángel Hamabiel): Aprende a controlar tu carácter, en ocasiones te desquitas con las personas que menos culpa tienen, no abuses de la tolerancia ni del cariño de tus seres queridos.

GÉMINIS (Ángel Ambriel): Eres una persona que irradia luz y alegría, las persona buscan tu compañía, comparte con todos esa buena vibra porque regresará multiplicada.

CÁNCER (Ángel Muriel): El orgullo no rendirá ningún fruto en tu vida de esa forma tan desmedida, practica la nobleza y no seas hiriente con tus palabras porque a veces el daño es irreparable, a ti se te olvida pero a los demás no.

LEO (Arcángel Miguel): A veces eres muy voluble, trata a los demás como te gustaría que te tratarán y disfruta de esta etapa de tu cumpleaños que traerá grandes sorpresas.

VIRGO (Arcángel Rafael): No todo es fiesta, las obligaciones son necesarias para crearnos una disciplina, debes esforzarte más por tus objetivos, con constancia estarás en la cima del éxito.

LIBRA (Arcángel Samael): El equilibrio es algo que te caracteriza, con paciencia y resilencia logras todo lo que te propones, ahora toca alimentar tu espiritualidad ya que esa área de tu vida está abandonada.

ESCORPIO (Ángel Azrael): Cuida tu economía porque vendrán momentos complicados, pero lograrás salir adelante si te organizas y después vendrá un periodo de más prosperidad.

SAGITARIO (Ángel Zadquiel): Tiempos inolvidables se avecinan, pero no te aferres a nada, deja que las cosas fluyan y disfruta el momento, lo que está destinado a ser, será sin necesidad de que lo fuerces.

CAPRICORNIO (Ángel Cassiel): Es el mejor momento para aclarar tu mente y formalizar esa relación, verás que en equipo la vida se vive mejor, no le tengas miedo al compromiso.

ACUARIO (Ángel Uriel): En ocasiones eres muy materialista y eso no deja buena impresión en quienes te rodean, aprende a disfrutar de las pequeñas cosas de la vida.

PISCIS (Ángel Azariel): Tienes una estrella de nacimiento, saca provecho de ella y no te dejes caer, vendrán tiempos de reflexión pero también de felicidad extrema.

