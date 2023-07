"Tuca" Ferretti sobre el debut de Messi ante el Cruz Azul: "Sería mejor que no jugara"

El Cruz Azul debuta este viernes en la primera edición de la Leagues Cup, que enfrenta a los equipos mexicanos contra los de la MLS, en un torneo sin precedentes en la historia de la Concacaf.

La Máquina enfrenta al Inter de Miami, cuya principal atracción es el debut de Lionel Messi con el cuadro estadounidense, por todo lo que significa y rodea. Pero el brasileño prefiere enfocarse en su escuadra, que tiene problemas en la Liga MX al estar en el último lugar del Apertura 2023 con cero puntos.

“Vamos a ver como se desarrollan las cosas. Si nos va bien en este torneo, tendremos más confianza en nosotros mismos para cuando estemos de regreso. Veo muchos pros y contra, pero viéndolo del lado positivo, servirá para tener el ritmo de juego que pretendemos”, dijo el estratega cementero.

El experimentado entrenador reiteró su respeto por La Pulga, quien de entrada no será titular para este cotejo, pero afirmó que el juego no sólo se trata del astro argentino, “sería mejor que no jugará". Cruz Azul es uno de los equipos importantes en México. Y ellos van a presentar a un equipo importante, tienen un buen plantel. Aquí todos ganan y pierden”.

“A mí me encanta Messi, pero va a tener el mismo respeto que los otros 10. Por más que lo admire, quiero que le vaya bien, pero no contra mi equipo”

También dejó en claro lo que el futbol estadounidense ha avanzado mucho. “Antes de la llegada de Pelé nadie lo practicaba, pero ahora es uno de los equipos a vencer en la zona. A diferencia de otros deportes, ya poco a poco ocupa un lugar casi igual de importante”, dijo.

El defensa Carlos Salcedo coincidió con el "Tuca" y dijo que enfrentar a un jugador así es muy especial, “pero a la hora de analizar los rivales, nos fijamos más en lo grupal que lo individual. Obviamente, sabemos lo que es él, hay que tener atención porque le das espacio, un error y adiós. Estamos más preocupados por nosotros, en nuestro juego y las transiciones. Queremos elevar nuestro propio nivel”.

Del lado del Inter de Miami, el estratega Gerardo Martino afirmó que horas antes del partido va a decidir el rol, tanto de Messi como de Sergio Busquets y dijo que, conociendo a Ferretti, espera un partido complicado.

“Van a venir a buscar el partido: sé que no han empezado bien, llevan tres derrotas, pero es muy buen plantel y además tiene regresos importantes como Carlos Rodríguez y Uriel Antuna”.