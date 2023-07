Horóscopos de Nana Calistar: Las mejores predicciones para HOY 20 de julio

Llegan para ti las mejores predicciones de Nana Calistar y para todos los que quieren saber qué les deparará el destino, el cual, sus seguidores esperan con ansias sus recomendaciones diarias para poder iniciar este jueves 20 de julio con el pie derecho y los mejores consejos a todos los signos zodiacales, sus consentidos.

En esta nueva edición, la vidente reveló a los siguientes horóscopos cómo les irá en la familia, suerte, amor, salud y dinero, en el que, la mayoría tendrá que reflexionar sobre lo que está pasando en tu vida, específicamente en la parte espiritual.

Termina la semana sin peleas ni discusiones, eso solo te chupará la energía que necesitas para el fin de semana Foto: Especial

Aries

Para los nacidos bajo el signo de ARIES entre el 21 de marzo y el 20 de abril, en lo laboral hay cambios, a veces te cansas de la misma rutina sin embargo donde estas son porque así lo has decidido, si ya te hartaste de tu jale busca mejores opciones, pero no sueltes lo que tienes hasta asegurar algo mejor.

Te transformas en el mismo demonio cuando te traicionan, sin embargo, tienes un corazón muy noble que siempre actuará para ser justo.

Cambia tus pensamientos tontos, en las noches te deprimes mucho y has pensado en qué vas a hacer cuando esas personas que son importantes en tu vida se vayan, disfruta cada momento que vives con tus seres queridos y muéstrale tus sentimientos para que en un futuro no te arrepientas de lo que nunca dijiste.

Tauro

Para los TAURO, los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, las relaciones son un compromiso, sino estas dispuesto o dispuesta a dejar gustos y cuestiones de gente soltera mejor no te comprometas o no prometas algo que estas lejos de cumplir.

En el amor a veces caes gordo, porque eres bien entregado o entregada, pero de nada te sirve porque sueles cansarte muy rápido de la pareja, eso se debe a la monotonía que asecha tu vida, cuando aprendas a vivir de diferentes modos en pareja, no necesitarás alguien más para llenar vacíos y huecos.

Trata de no confiar en nadie en estos días pues podrías ser víctima de engaños o fraude inclusive hasta por amistades o miembros de tu familia.

Géminis

Para los GÉMINIS, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, una gastritis perra y dolores musculares podrían fregarte la existencia, no comas tantos irritantes pues podrías lastimarte más tu estómago.

Aguas con la manera en que actúas con ciertas amistades, ya que podrías enamorar a alguien cercano o cercana a ti, y es una persona que no te interesa, no hagas daño, mejor deja las cosas bien en claro.

Sé prudente con esas amistades cercanas y no alborotes el gallinero Foto: Especial

Amores del pasado serán tu karma, no les des entrada en tu vida pues te arriesgas a caer en sus redes, recuerda que eres de corazón débil. Te llegan noticias de ex amores que te dejarán frío, no vuelvas a lo mismo y mejor aprende a decir que no y desprenderte de esas personas que a la larga no te aportan nada a tu vida.

Cáncer

Para CÁNCER, signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio, si tienes una relación, cuida mucho el tacto que tienes con él o ella pues cambias de humor muy repentinamente y eso destantea a tu pareja, a veces piensa en mandarte a la tiznada pero hay cosas muy positivas y valiosas en ti, en la intimidad logras dejar bien cenada a tu pareja, no necesitas mucho para enamorar a alguien.

Amistades falsas y convenencieras donde quiera hay, no te tomes las cosas tan a pecho y aprende a lidiar con esas personas las cuales solo buscan desestabilizarte y hacerte pasar un mal rato.

Debes aprender a decir que no y no siempre estar para todo mundo pues solo te llevarás grandes sorpresas. Vienen noticias de un dinero que habías estado esperando hace tiempo.

Leo

Para los LEO, los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, ten cuidado con chismes en tu trabajo pues podrías cometer errores de los cuales podrías perder amistades.

Cambios en la casilla del dinero, andarás modo pobre, pero es una pequeña racha que pasará muy pronto, ten en cuenta que eres de las personas que suele gastar en tontería y media que no necesita.

Cuida tus ahorros o no verás el fin del camino Foto: Especial

Ten mucho cuidado con cambios en tus estados de ánimo los cuales no podrían beneficiarte del todo. Vienen situaciones algo complicados las cuales no te permitirán avanzar en ningún sentido.

Virgo

Para los VIRGO, los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre, algunas veces caes en el aburrimiento y no hayas ni qué fregados hacer, si tienes pareja ten cuidado con eso pues podrían estar cayendo en la monotonía y les será difícil salir de ahí al punto que puede terminar todo de la tostada.

Un viaje se planeará sin embargo podría no llevarse a cabo debido a cuestiones que tienen que ver con los dineros. Posibilidades de un encuentro casual con examistad, no busques la manera de fregarla solo observa.

Noticias de trámites que hiciste o harás saldrá a tu favor y todo resultará de la mejor manera. Es momento que veas por tu felicidad, a la fregada las esperas y las faltas de valor propio, cuida más tu imagen ante la persona que te gusta pues podría decepcionarte de tu manera de comportarte y actuar con las demás personas.

Libra

Para los LIBRA, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre, tu salud se puede ver afectada por ingerir algún alimento en mal esto, trata de no comer en la calle y deja la flojera y ponte hacer la comida en casa.

Algunas veces llegas atontarte mucho pues sueles seguir creyendo en personas que te han traicionado una y otra vez, no pierdas más tu tiempo y aprende a desconfiar hasta en tu sombra pues las decepciones en tu vida se deben por dar todo y confiar tanto en los demás.

Cambios drásticos en tu economía, podrías salir de una deuda gracias a un dinero extra, no gastes lo que no tienes y no inviertas en cuestiones que sabes que no te dejarán ninguna ganancia.

Escorpio

Para ESCORPIO, signos nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, si tienes una relación tu lengua suelta podría complicar las cosas, no exijas algo que no estás dispuesto o dispuesta a dar, los celos y malos pensamientos sobre tu pareja podrían meterte dudas que lejos de beneficiarte podrían amargar tu día.

Si tienes una relación hay posibilidades de infidelidad y celos, no canses a tu pareja atosigándola o quitándole su libertad porque no va a tardar en hartarse, quizás no te sea infiel con los actos pero sí con palabras.

No temas a cambios, recuerda que para que las cosas cambien y obtener mejores resultados es necesario actuar de manera distinta. Cierra ciclos que no te lleven a ningún sitio y céntrate en tus proyectos y metas.

Sagitario

Para los SAGITARIO, signos nacidos entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, si tienes ya una relación y las cosas se han tornado difíciles en estos días ten en cuenta que no todo puede ser miel sobre hojuelas es momento de cambiar tu forma de pensar y ponerte en el lugar de tu pareja y piensa como reaccionarías tu.

Sorprende a tu pareja, es momento de tomar la iniciativa Foto: Especial

Si estas soltero o soltera, hay posibilidades de encuentro pasional con una amistad, no te enamores, solo disfruta, ten presente que la caricia siempre será parte fundamental en tu vida, pues eres muy de vivir arriba o abajo del guayabo.

Mucho crecimiento en cuestión profesional, estás por iniciar un curso o algo profesional lo cual a la larga te dejará grandes ganancias. Es momento de creer en ti y de ir por eso que mueve tu mundo.

Capricornio

Para los CAPRICORNIO, nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, ten cuidado con borracheras pues podrías aflojarle a alguien que apenas y conoces y hay probabilidades de embarazo.

Ten presente que tus proyectos son buenos, el problema es que no le pones el empeño que requieren y algunas veces te desesperas pues quieres que todo se dé de manera rápida.

Te aterra enamorarte por miedo a que te vuelvan a jugar el dedo en el hocico. Amistad dejará de buscarte y se alejará de ti. No dejes que ya nada te afecte disfruta lo que estás viviendo.

Acuario

Para los ACUARIO, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, amores pasados desaparecerán de tu vida, personas nuevas llegarán, pon un filtro y no des entrada a cualquier hijo e hija de la tiznada pues las mayores equivocaciones tuyas se deben a pensar que todo quien se te acerca lo hace con buenas intenciones.

Hay posibilidades de conocer a una persona que te va a enseñar la verdadera razón de la vida, ten cuidado con aceptar proyectos de los cuales tienes dudas pues estas en una etapa en la cual serás muy persuasivo o persuasiva y puedes darte cuenta cuando algo no resultará del todo.

Te viene un cambio laboral e invitación para salir fueras de la ciudad y con grandes ganancias. Ten presente que las oportunidades tienen fecha de vencimiento así que aprovecha lo que llega a ti

Piscis

Para los PISCIS, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, es momento de cambiar de actitud y ver la vida de manera positiva, cambia esos aspectos que no te gustan y ve por tus sueños y metas sin importar lo que él mundo piense o diga.

Ten cuidado con amores de una noche que pudiera afectar tu vida y tu entorno. Cuidado con una persona de piel blanca pues te meterá en problemas.

Te van a invitar a una fiesta, convivio o reunión donde va a haber personas que te van a caer bien mal, no te mortifiques solo ignora a esas personas que no vale la pena que te amargues el rato.

Tus números de la suerte son el 15, 45 y 67.

DRV