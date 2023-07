IMÁGENES FUERTES: Joven cae tras hacer un "caballito" en moto y convulsiona en el piso

La joven aclaró que no murió y se encuentra bien tras tomar el medicamento recetado por los médicos Captura de video

En los últimos años, muchos jóvenes amantes de la adrenalina, han popularizado andar por las calles a bordo de motocicletas realizando acrobacias y piruetas, sin embargo, esta practica puede ser muy peligrosa y tener consecuencias fatales si no se cuentan con las medidas de seguridad necesarias. Este fue el caso de una adolescente que cayó y comenzó a convulsionarse tras el fuerte impacto.

El accidente que se hizo viral en redes sociales, terminó de manera trágica después de que la joven cayó del vehículo después de que el conductor realizó una pirueta cuando ella iba a bordo del volante grabando con su teléfono celular. El hecho ocurrió de manera inesperada, por lo que ni si quiera alcanzó a cubrirse la cabeza, lo que ocasionó que se golpeara fuertemente en esa área debido a que no llevaba casco ni ninguna otra protección.

Tras el impacto, la joven empezó a convulsionarse

En el video de apenas unos segundos que circula en la web, se muestra el preciso instante en que durante una evento de motocicletas, Betania cae del vehículo de dos ruedas después de que otro biker lo impacta de frente, lo que ocasiona que la chica salga volando y posteriormente se impacta con el asfalto, el golpe fue tan severo que unos momentos después comienza a convulsionarse.

Tras los hechos ocurridos en el municipio de Tovar en Venezuela, comenzó a circular información que señalaba que la joven había sido llevada al hospital de donde posteriormente había escapado e incluso se dijo que tras el golpe había muerto, pero tan solo unos días después de que se viralizara el video, la accidentada apareció para aclarar lo ocurrido en los primeros días de junio.

Betania de 17 años, no llevaba ninguna protección en su cuerpo | Foto: Captura

Después de convulsionarse, no murió ni escapó del hospital

A través de su cuenta de TikTok, la chica se grabó a sí misma para pedirle a las personas que no difundan información falsa, pues si bien, efectivamente iba a bordo de la moto y se golpeó, no perdió la vida a pesar de lo grave del incidente. Y aunque no dio más detalles sobre su estado de salud, mencionó que con el medicamento que le recetaron en el hospital está bien y “está sana” e incluso mostró las radiografías que le hicieron en la cabeza para descartar que tuviera contusiones que pusieran en riesgo su vida.

Aclaró que no murió ni se escapó del hospital | Foto: Captura

“Quiero desmentir a todas aquellas personas que dicen que yo estoy muerta o que me escape del hospital. Yo acá tengo lo que me mandaron que fue ibuprofeno y la autorización para una resonancia”, explicó Betania.

