Dile adiós al Internet lento: conoce los 3 consejos de Telmex para mejorar tu conexión Wi-Fi

El contar con un Internet lento, se vuelve todo un problema cuando hacemos home office. Es por eso que tener una buena conexión a Wi-Fi se ha vuelto una necesidad imperiosa para la gran mayoría de los mexicanos. Es por eso que si ya no puedes pagar más megas, te vamos a develar uno trucos muy buenos para hacer más eficiente tu trabajo.

Telmex es uno de los líderes de la telecomunicación en toda américa latina. Con su vasta experiencia en el mercado, hace muy poco reveló unos trucos para que los usuarios dejaran de tener interferencia en sus conexiones y disfrutaran una verdadera experiencia en el hogar con el dispositivo que mejor te quede.

Internet lento. Fuente: Pexels.

3 consejos de Telmex para lograr una mejor conexión Wi-Fi

El primer concejo para dejar de tener el Internet lento, es que no debes tener el modem escondido. Si lo dejas dentro de una caja o en el cajón para que nadie lo pueda ver, lo que vas a lograr es que la señal tenga muchas más barreras para lograr un conexión rápida y segura. Por eso, se recomienda que lo dejes a la vista y en una habitación amplia.

En segundo consejo que dio Telmex para una mejor conexión de Wi-Fi, es que no satures la señal. Esto significa que no pueden tener varios dispositivos conectados a la misma vez o otros bajando datos por eso, se recomienda que si alguien está trabajando las otras personas no se pongan a ver videos o películas.

Internet lento. Fuente: Pexels.

Por último, para dejar de tener el Internet lento un consejo fundamental es que no tengas intrusos en tu Wi-Fi. Si tienes usuarios colgados a tu conexión, es posible que te haga todo mucho más lento por eso, se recomienda que utilicen contraseñas seguras y que nunca se las des a nadie.

