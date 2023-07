Tik Tok: ¿Cómo grabar mejores videos?

Es un hecho que en la actualidad Tik Tok se ha coronado como la plataforma por excelencia de video de corta duración, en formato vertical y en el que existen grandes probabilidades de incrementar el número de seguidores en poco tiempo.

Los temas o segmentos en los que se divide son inmensos, se pueden subir reviews de productos, emprendimientos, consejos, explicaciones, noticias, trends, ASMR, videos raros de gente exprimiendo espinillas, el paso a paso de recetas y mucho, mucho más.

Kuno

Al brindar información o entretenimiento en tan poco tiempo, permite que la cantidad de usuarios que interactúan con el contenido sea exorbitante, no por nada, Tik Tok se ha descargado más de 100 millones de veces en Estados Unidos y sumar más de 2 mil millones de descargas a nivel mundial, de acuerdo a datos de Sensor Tower.

@domelipa Avisenme si quieren segunda parte jaja que la lista es larga ? sonido original - domelipa

A esta plataforma se han sumado personalidades que nunca antes habíamos visto en otras redes, es como si de pronto, focalizarán su atención en el potencial que suele brindar Tik Tok para la distribución de contenido, recordemos que desde 2018 ya veíamos a presentadores televisivos como Jimmy Fallon, actores y actrices como Will Smith o Jennifer López y cantantes como Justin Bieber.

Domelipa

Cada día, los miles de usuarios que se integran a esta app se cuestionan lo mismo:

¿Cómo grabar mejores videos en Tik Tok?

Hay cinco rubros importantes que debes tomar en cuenta:

Define tu idea o tu estilo

Debes ser claro en este punto y dejar bien planchado si lo que llevarás a tik tok es contenido original, te sumarás a un trend, si hablarás en público frente a la cámara, si solo estarás detrás, eso sí, te recomiendo que des mucha prioridad a las herramientas de la misma aplicación, es decir, si puede grabar desde tik tok hazlo.

Pon en orden tus herramientas ¿Qué necesitas?

No está de más decirlo, tú lo que necesitas es contar con un celular que te deje grabar en una buena calidad de imagen, un micrófono si tu contenido tiene relación con un producto auditivo, tu mejor outfit si saldrás a cuadro, tus ingredientes si harás una receta etc, ten todo en orden antes de grabar, te aconsejo que comiences a seguir aquéllas cuentas con las que te identificas para tomar inspiración.

Cuida cada detalle al momento de grabar

No te conformes, haz de la revisión de tu material final un hábito porque en ocasiones suele suceder que se sube a la plataforma una versión equivocada, que se cortó un fragmento, que no se incluyó la música que elegimos etc, presta atención a cada detalle y te irá muy bien en Tik Tok.

Distribuye tu contenido de forma óptima

Recuerda que al ser una plataforma de distribución de contenido estás sujeto a cumplir con normas, lee cuidadosamente cada una de ellas, evita compartir imágenes de violencia o que inciten a ella, no te sumes a discursos que refuercen la discriminación, etc. porque de lo contrario tus videos podrían ser penalizados.

Interactúa con tus followers

No basta con tener una gran calidad en el contenido que distribuyes, si no interactúas con tus followers estás perdido, no hay más. Recuerda que si te están comentando es porque les gusta lo que haces, lo mínimo que puedes hacer es agradecerles.

Así que ya lo sabes, sigue estos tips y sacále jugo a tus ideas en tik tok.

Refuerza tus conocimientos en tecnología móvil aquí:

mghr