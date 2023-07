Gonzalo García Vivanco revela sus básicos para la piel y así dar el mejor rostro actoral

Gonzalo ha tenido una exitosa carrera en la pantalla y su amor por esta profesión se dio cuando tenía aproximadamente 20 años, “la verdad, nunca lo pensé. La vida me puso en este camino, me hablaron de una escuela de actuación y decidí probar, estaba becado me fue gustando, me cautivó. Dentro de la escuela iban eliminando (estudiantes) cada tres meses y yo decía, 'bueno si es lo mío voy a estar aquí', y me quedé”, recordó, y nos confesó que lo más retador es mantenerse.

“La carrera del actor es muy inconstante, de repente tienes un montón de trabajo, de repente no tienes nada. Es un camino muy difícil, que dicen que es fácil, pero hay que recibir un montón de negativas y de rechazo, he pasado momentos muy difíciles de no tener nada de trabajo, igual a nada de dinero, y aguantar y mantenerte con la ilusión y hacer el mejor trabajo que tú puedas. Es una carrera que puede ser bastante inestable, pero es hermosa. Vale la pena si aguantas”, aseguró García Vivanco.

Sin duda, uno de los proyectos que más lo ha marcado es Soy tu fan como Diego, y está por estrenar la tercera temporada, “es muy lindo por el cariño de la gente, porque tiene muy buen recuerdo de esa serie. Fuimos de las primeras series mexicanas que hubo en el mercado. Abrimos camino ahí, podíamos decir groserías sin censura, con escenas de sexo, y que la gente se identificó mucho por el lenguaje, por las situaciones. Estaba muy bien escrita, se filmaba en la Roma y Condesa, entonces la gente la sentía muy suya. Es bonito ver que después de 10 años, la gente todavía te para en la calle, y te diga, ‘te recuerdo por Diego y qué padre la película’”, compartió sobre este proyecto que marcó una generación.

Agregó este 2023 está lleno de estrenos para él, “este año empecé con una serie que se llama Un buen divorcio, para VIX. Terminé la grabación de otra serie que se llama La Lola, también para VIX. Y ahorita voy a arrancar una telenovela en julio que es para Televisa (Golpe de suerte)”, por lo que se siente muy agradecido, “estoy agotado, tengo todo el año full. Ha sido un buen año”.

Su mayor aprendizaje a lo largo de estos años de carrera ha sido el ser humilde.

“Hay que tratar bien a la gente porque un día estás arriba, otro día estás abajo. Ser humilde, aguantar y gozar lo que hay”, dijo Gonzalo y nos compartió su mejor consejo para quien quiera incursionar en esta industria, “que lo piense, porque de verdad, sí no está fácil. Yo en un momento pensé, ‘ah, está padre, suena muy glamuroso’, pero es muy duro. Yo he visto muchos compañeros en el camino que se han bajado, yo llegué a pensar que iba a retirarme. Pero si lo hacen, que se pongan a estudiar, es mucho estudio y aguantar porque van a recibir mucho rechazo”.

Para finalizar, el actor nos confesó que no se arrepiente de ninguna decisión, “todo es perfecto, empecé en el trillado, pero cada decisión, buena o mala, me ha hecho llegar a donde estoy hoy y ser la persona que hoy soy, y dentro de las malas decisiones aprendí y he trabajado mucho, entonces estoy contento a mis 41 años de la persona que es Gonzalo ahorita”.

LOS FAVORITOS DE GONZALO

¿Cuál es tu rutina de skincare?

Ya a los 40 y tantos definitivamente es necesario, y ya usaba cremas desde antes, como dicen, "la prevención es lo mejor". Tengo una rutina con Kiehl’s, uso cuatro productos en la mañana y cuatro en la noche. No me da pena decirlo porque sí veo mi piel distinta y sí marcó una diferencia. Antes yo pensaba que era sólo ponerte la crema hidratante y ya, no, son más pasos, lavarme la cara, para restaurar, bloqueador, crema, vitamina C, y contorno de ojos. Está padre verse bien, sentirse bien.

¿Cuál es tu loción?

Millésime Impérial de Creed.

¿Cuál es el mejor consejo para el cuidado de la piel que te han dado?

Que no son sólo las cremas, sino un buen descanso y alimentación. Obviamente todo viene de adentro para afuera; y que sí uses cremitas y tratamientos porque no hay de otra.

¿Cómo defines tu estilo?

Me gusta la moda, pero en mi día a día soy muy casual, con un estilo ecléctico. No me apego tanto a la moda si no siento que vaya con mi personalidad. Tengo ya muy claro, con la edad, escojo colores muy básicos, neutros, amo el negro, playeras blancas, verde militar, beige, azul marino, son como mi gama de colores básicos. Me encanta vestir de traje, pero en los eventos que lo necesito usar, fuera de eso soy muy, muy relajado.

¿Qué es lo primero que haces al despertar?

Agradecer. Abrir los ojos y por más cansado que esté es agradecer, y pensar que va a ser un buen día, y eso ya te cambia mucho la energía. Cuando puedo medito, a veces la verdad no me da tiempo. Desayunar e ir al gimnasio.

Y en tres palabras, ¿cómo te describirías?

A estas alturas del partido todavía no sé bien quién soy. Todos mis 40 años he estado en la búsqueda de quién es Gonzalo, todavía no lo tengo bien claro. La pregunta más compleja del ser humano es quién eres y describirlo con tres palabras se me hace imposible. Básicamente es un ser complejo en búsqueda de mi ser, de mi esencia y de la razón por la que estoy en este mundo.

HA DICHO

“Estoy contento a mis 41 años de la persona que es Gonzalo ahorita”.

EN CINCO PASOS

1 Lava tu rostro: En la mañana y en la noche con un jabón especial para tu tipo de piel puede ser hidratante, para piel sensible, normal o grasa. Es importante que identifiques qué necesidad tienes.

2 Aplica un suero: Recuerda siempre ir de lo más líquido a lo más untuoso. Opta por aquel que te de lo que tu piel necesita, vitamina C para mejorar la textura por las mañanas, retinol para evitar líneas de expresión y minimizar poros, niacinamida para rojeces y piel grasa, o bien algún boost de hidratación.

3 Aplica una crema hidratante: La humectación es de suma importancia para una piel sana y sin arrugas, dependiendo de tu necesidad de humectación opta por una textura ligera, o en gel o bien algo mucho más untuoso para una mayor hidratación. El ácido hialurónico es un gran ingrediente a tomar en cuenta.

4 Contorno de ojos: Este paso le dará una nueva vida a tu mirada, desde refrescarla, minimizar ojeras, líneas de expresión o señales de fatiga.

5 Bloqueador solar: Lo más importante todos los días por la mañana, no importa si no te expones al sol debe ser siempre pues estamos expuestos también a la luz azul de computadoras y pantallas, opta por uno de amplio espectro y más de 30 FPS.

