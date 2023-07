Cómo convertir el deporte en un hábito diario

Todos en algún momento de nuestra vida nos hemos propuesto iniciar un nuevo hábito saludable para incorporarlo a nuestra rutina, el deporte es uno de ellos y aunque es bastante conocido, es de los más complicados de llevar a cabo. El proceso de incorporar el ejercicio a nuestra vida puede ser difícil y la mayoría de las personas que se lo proponen no pueden llegar a cumplir este objetivo por diferentes razones. Entre las más comunes están aburrirse en el proceso, no ver resultados rápidos o verlo cómo una pérdida de tiempo.

En este artículo se presentan las 3 etapas que vive una persona para poder convertirse en un deportista:

1era etapa: Decisión

La primera etapa es la más complicada porque no contamos con la información suficiente ni con confianza en nosotros mismos. En estas primeras semanas es necesario tener constancia en los ejercicios que hagamos, ya que durante este tiempo nuestro cuerpo empezará a adquirir habilidades nuevas.

No es sumamente importante contar una rutina de entrenamiento muy avanzada, es recomendable que en esta primera etapa se inicie con 20 minutos de ejercicio al día, donde uno pueda acomodar ese tiempo a donde resulte mejor. Se puede iniciar en casa con ejercicios básicos como lagartijas, abdominales, sentadillas, entre otros. Para que de esta forma el cuerpo se adapte poco a poco al esfuerzo físico.

Esta etapa suele ser la más complicada y donde la mayoría de las personas abandonan el camino, es esencial que se mantenga la disciplina esos días, no dejar a lado la motivación y centrarse en un objetivo, de esta forma se adquirirá confianza y valentía en uno mismo.

2da etapa: Perseverancia

Durante esta etapa se empezarán a notar ligeros cambios en uno, como perder peso extra, agilidad corporal, mejor cuerpo y un estado de ánimo más activo. Pero es probable que durante estos meses, el ejercicio y rutina de entrenamiento se sientan algo tediosas, por lo que será importante cambiar de rutina y a la vez, seguir siendo constante con los entrenamientos.

Proponte salir de casa y entrenar en un gimnasio o en algún lugar donde puedas desarrollar mejor los entrenamientos y aprender más sobre el deporte. Es recomendable poner metas como ejercitarte por lo menos 3 veces a la semana e implementar objetivos pequeños que puedas ir logrando sin dificultad. Dentro de esta etapa habrá nuevas experiencias en torno a ejercicios, cambios físicos y empezarás a sentirte diferente contigo mismo; aunque es casi imposible no cometer algunos errores, no hay que desistir y continuar con tu objetivo, aprende de los errores y sigue día a día con el propósito de mejorar constantemente.

Salir puede ayudar a ampliar nuestra rutina

Foto: Pexels

3era etapa: Disciplina

La última etapa para desarrollar el hábito del ejercicio será la disciplina. Para este punto,

la motivación ya no se encontrará tan presente y lo único que quedará para seguir adelante en el objetivo físico que se anhela será la disciplina. A partir de aquí, ya todo se tornará un poco más sencillo, debido a que tendrás los conocimientos suficientes tanto del deporte que practicas, como de ti mismo, pero es esencial no confiarse durante esta etapa, ya que al desarrollar un hábito durante unos cuantos meses muchas personas se confían y dejan de practicarlo con constancia o lo dejan a un lado, priorizando otros objetivos.

No frenes las experiencias nuevas que has vivido y sigue adelante, si lograste el objetivo que deseabas, proponte uno más complicado y no pares. Este estilo de vida te aportará muchas cosas positivas en tu vida, no desistas y recuerda que el único rival que tienes eres tú mismo.

La perseverancia y constancia son lo más importante

Foto: Pexels

Estas 3 etapas, son las que un deportista debe experimentar para desarrollarse y adquirir los valores necesarios para continuar superándose a sí mismo. El proceso que vive una persona para incorporar el hábito del deporte a su vida puede llegar a ser muy complicado por diferentes razones como la incertidumbre y la inseguridad en nosotros mismos. Pero recuerda que cada proceso tiene sus altibajos y lo importante es saber sobrellevarlos sin tirar todo por la borda.

A partir de este momento puedes empezar a realizar o practicar algún deporte de tu agrado si deseas cambiar tu físico, ya que el cuerpo al igual que la mente, tienen la capacidad de realizar cosas increíbles, date la oportunidad de conocerte a ti mismo y experimentar lo que eres capaz de hacer.

XBB