La maternidad es una elección

Cuando escuchamos la palabra maternidad llega a nuestra cabeza una serie de ideas en las que pensamos en el amor de la madre hacia su hijo, inclusive desde antes del nacimiento; en cambio, cuando escuchamos sobre la interrupción de este viene a nuestra mente una idea completamente opuesta, ya que socialmente se nos ha enseñado que en este acto no se piensa en el futuro del feto.

Existen infinidad de opiniones acerca de la maternidad deseada, pero aunque se nos ha inculcado que son dos ideas completamente opuestas, la realidad es que son bastante cercanas. Es un error pensar que el aborto es un acto egoísta que sólo “beneficia” a la mujer para su propio interés, pero la realidad es que existen muchas razones detrás para tomar esta difícil decisión.

El hecho de que el aborto no esté penalizado en diversos lugares no nos permite conocer a ciencia cierta los números o tener una estadística exacta sobre el por qué se realiza, lo que sí sabemos que cada año, aproximadamente el 25% de los embarazos serán interrumpidos ya sea de manera legal o no.

Mujeres en Buenos Aires protestando por la despenalización del aborto.



Foto por: Natacha Pisarenko

Interrumpir un embarazo no significa que en un futuro no puedas ser madre

Las razones por las que se interrumpe un embarazo son diversas, desde mujeres que no tienen acceso a métodos anticonceptivos hasta mujeres que simplemente no están preparadas para ser madres en ese momento de su vida, sin embargo la interrupción no está peleada con la maternidad.

Escucha este episodio donde una madre nos comparte su proceso de maternidad después de haber pasado por una interrupción legal de su embarazo.

Es pertinente pensar en la legalización del aborto, ya que de esta manera se pueden reducir notablemente los riesgos en la salud física y mental de las mujeres. Además, al legalizar la interrupción, podrían regularizarse los espacios clínicos y facilitar el acceso a los métodos anticonceptivos, lo cual daría pie a tener una mejor educación sexual y planificación familiar.

XBB