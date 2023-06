Sobres de comida para perro: 3 marcas baratas que no cuidan la salud de tu mascota

El famoso término “perrhijo” se ha vuelto cada vez más popular entre los mexicanos, esto debido a que para muchas personas el tener una mascota tal cual como estar con un miembro más de la familia, a quien se le ama, cuida y desea el mayor bienestar.

Es dentro de este contexto que además de proveerles amor, compromiso y responsabilidad de nuestra parte, los perros necesitan cuidados, desde visitas al veterinario, así como una alimentación óptima y de la mejor calidad posible, esto incluye a los premios con los cuales se incentiva al buen comportamiento de la mascota, tal es el caso de los sobres.

La frecuencia con la que debes darle sobres de comida a un perro puede variar dependiendo de varios factores, como la edad, el tamaño, la raza, la actividad física y las necesidades específicas de tu mascota. Sin embargo, en general, se recomienda seguir las instrucciones del fabricante en cuanto a la cantidad y frecuencia de alimentación indicada en el empaque del alimento para perros.

Sobres que no son buenos para tu mascota

La alimentación de tu lomito pareciera una decisión fácil y más, si se trata de premios, pareciera que basta con pararse en medio del pasillo de alimentos en el supermercado para escoger alguno de los sobres de comida que más te parezcan atractivos; sin embargo, existen diversos productos que no nutren, por eso a continuación mencionaremos tres marcas económicas que no aportan a la salud de tu can.

Normalmente, los perros adultos se alimentan dos veces al día, con una porción dividida en cada comida. Si estás utilizando sobres de comida húmeda, puedes abrir uno y dividirlo en dos porciones para cada comida. Sin embargo, algunos perros pueden tener necesidades alimenticias diferentes, por lo que es importante consultar con tu veterinario para determinar la mejor cantidad y frecuencia de alimentación para tu perro en particular.

Pedigree : contiene carnes y/o subproductos , lo cual es malo para la salud de tu mascota.

: contiene carnes y/o subproductos , lo cual es malo para la salud de tu mascota. Cesar: Tiene colorantes artificiales

Tiene colorantes artificiales Ganador: contiene carnes y/o subproductos además de azúcares

Recuerda que el sobrealimentar o subalimentar a tu perro puede tener consecuencias negativas para su salud, por lo que es importante encontrar el equilibrio adecuado y ajustar las cantidades según sea necesario. Además, siempre debes asegurarte de que tu perro tenga acceso a agua fresca en todo momento.

En resumen, se recomienda seguir las recomendaciones del fabricante en el empaque de los sobres de comida para determinar la cantidad y frecuencia adecuada de alimentación, así como consultar con tu el veterinario preocupación o si tu perro tiene necesidades dietéticas especiales.

