TEST: 5 creencias limitantes que podrían estar saboteando tu vida

Seguramente más de una vez, has escuchado la frase: “lo que crees, lo creas”, y es probable que para ti no tenga ningún sentido, pues no entiendes el vínculo que podría existir entre tu forma de ver la vida y lo que piensas sobre las cosas, personas y situaciones; entender esto, podría darle un giro de 180 grados a tu vida.

NO eres tú, son tus pensamientos. Foto: Especial

¿Qué es una creencia y por qué te afectan?

De acuerdo con la actriz y mentora de meditación, Coral de la Vega, las creencias tienen un gran peso en lo que te sucede y en la manera en cómo esto te afecta; de modo tal que, un cambio de creencias puede beneficiar o perjudicar a una persona incluso sin que ésta se de cuenta.

El primer paso para entender esto, es conocer qué es una creencia, ya que de acuerdo con Coral son pensamientos autoimpuestos o impuestos por terceras personas que comenzaron a tener peso sobre ti durante la niñez, sobre todo entre los cero y los siete años, y que al final de cuentas conforman tu personalidad y muchos de los hábitos que tienes.

Lo interesante es que casi ninguna persona se da cuenta del peso que tienen sus creencias en su vida adulta, por lo que tampoco tienen la capacidad de validarlas para saber cuáles son verdaderas y cuáles no sirven, y deben ser cuestionadas y ajustadas.

Son Acosta conversó con Coral respecto a cómo pueden identificar a las creencias que te nutren y las que te limitan, y en este proceso hacer menos complicado darle la vuelta a las creencias limitantes.

TEST: 5 creencias limitantes que detienen tu vida

Las siguientes preguntas forman parte del Test Ellis, creado por el psicoterapeuta estadounidense Albert Ellis, quien se considera como el fundador de la terapia racional emotiva conductual, la cual se trata de un método de psicoterapia breve que busca el vínculo entre las creencias irracionales de los pacientes, sus patrones de pensamientos y sus malestares emocionales.

Responde Sí o No:

1 ¿Odio equivocarme en algo?

2 ¿Evito las cosas que no puedo hacer bien?

3 ¿Te gusta valerte por ti mism@?

4 Si tienes que hacer algo, ¿lo haces a pesar de que no sea agradable?

5 ¿Piensas que no debes mantenerte afligid@ por mucho tiempo?

Cómo autocuestionarte para reconocer que algo va mal. Foto: Especial

Si respondiste que SÍ a la primera pregunta tu creencia limitante es: "para un adulto es absolutamente necesario tener el cariño y la aprobación de sus semejantes, familia, amigos”.

Si respondiste que SÍ a la segunda pregunta tu creencia limitante es: "ciertas personas son malas, viles y perversas y deberían ser castigadas”

Si respondiste que NO a la tercera pregunta tu creencia limitante es: "se necesita contar con algo más grande y más fuerte que uno mism@”.

Si respondiste que NO a la cuarta pregunta tu creencia limitante es: "es más fácil evitar los problemas y responsabilidades de la vida que hacerles frente”.

Si respondiste que NO a la quinta pregunta tu creencia limitante es: “los acontecimientos externos son la causa de la mayoría de las desgracias de la humanidad, la gente simplemente reacciona según cómo los acontecimientos inciden en sus emociones”.

En el caso de que tu respuesta haya sido contraria a la sugerida, significa que no tienes una creencia limitante en ese aspecto de tu vida.