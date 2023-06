Spider-Man: a través del Spider-Verso el mejor estreno del año

Spider-Man: a través del Spider-Verso es la secuela de la película Spider-Man: Un nuevo universo, misma que fue todo un éxito, es por eso que a través del Spider-Verso no podía quedarse atrás y está recibiendo una increíble aceptación por parte del público.

Crítica perfecta para Spider-Man: a través del Spider-Verso

Esta cinta ha logrado lo que pocos estrenos del 2023 han anhelado, pues su calificación en el famoso sitio web Rotten Tomatoes es de 95%, lo cual es muy cercano al 96% que le otorga la audiencia. Esto es una gran ventaja para Marvel, quien salva esta mitad de año con su estreno, pues hasta ahora no se ha estrenado alguna película que logre ser bien recibida por la mayor parte del público.

Tiene la mejor taquilla

Las críticas del Spider-Verso no solo son buenas, también su taquilla. No es coincidencia que se posicione en el primer lugar de la taquilla, no solo en México, sino a nivel mundial. Recientemente se estrenó la Sirenita y Rápidos y Furiosos 10, pero no son competencia para Spider-Man: a través del Spider-Verso, porque su taquilla es de $120.5 millones de dólares, sólo por detrás de Super Mario Bros la película.

El Spider-Verso triunfa en taquilla mexicana

Mientras tanto en México ha logrado recaudar un poco más de $200 millones de pesos, lo que en dólares sería la cantidad aproximada de $116 millones. Esto rebasa el live action de La Sirenita, que durante su primer fin de semana de estreno en tierras mexicanas recaudó $150 millones de pesos.

Pero…¿es tan buena como dicen?

Siendo una cinta que tiene el respaldo de los más grandes fans de los superhéroes, se esperaría que fuera protegida por los mismos, pero esta vez tanto fanáticos, críticos y espectadores casuales afirman que es una película que vale totalmente la pena ver.

Incluso en el podcast Guía del Hater, reseñaron y recomendaron esta nueva película del multiverso de SpiderMan. Escucha el capítulo completo aquí, y descubre todo lo que dijeron acerca de esta peli.

MMG