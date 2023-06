Alfonso Herrera relató el impacto y solidaridad que halló en Ucrania como embajador de la ONU

El actor mexicano en entrevista para Panorama de El Heraldo de México, nos contó sobre su labor como embajador de buena voluntad de la Agencia de la ONU para Refugiados (ACNUR) y su reciente visita a Ucrania, Polonia y Eslovaquia.

Alfonso ha apoyado la labor de ACNUR desde 2017, y en septiembre de 2020 fue nombrado embajador de buena voluntad. Al hablar de este acercamiento nos contó se fue dando poco a poco, “tuve la posibilidad de visitarlos en la oficina de México, me informaron un poco cuál era la labor que ellos tenían, y poco a poco, tanto ellos se empezaron a involucrar más conmigo, como yo me empecé a involucrar más con ellos. Me invitaron a un viaje a Centroamérica y caminando el caminito, ellos de manera muy generosa me invitaron a ser embajador de buena voluntad y yo por supuesto que dije que sí. Estoy seguro de que seguirá siendo una relación muy duradera”, aseguró el actor.

Su más reciente viaje con ACNUR fue a los albergues que se encuentran en estos países en conflicto y en donde se ubican las familias que fueron desplazadas de sus hogares. Alfonso nos contó sobre esta experiencia.

“Por un lado fue inspirador por todo su trabajo, toda la gran labor que hace ACNUR y todas las organizaciones que trabajan mano a mano con el alto comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados. Y también pues con el corazón roto, porque escuchas historias tremendas, historias terribles de pérdida, de familias que lo perdieron todo, familias que se rompieron.

Las implicaciones de la guerra no solamente destruyen edificios, no solamente destruyen ciudades, también destruyen familias, destruye a las personas física, emocional y mentalmente. Y vivir eso de primera mano y ponerle cara al conflicto es algo desgarrador”. Sin duda, esta vista lo cambió, “totalmente. Nunca me imaginé ir a un país en guerra y también te da un poco de perspectiva de cuáles son los verdaderos problemas que nosotros tenemos”.

ALBERGUES. Alfonso convivió con niños y personas desplazadas. Foto: Cortesía

En un mundo que se encuentra en condiciones adversas, Alfonso Herrera nos dice que nos falta empatía y solidaridad como sociedad.

“Muchas veces nosotros de manera muy egoísta pensamos que los conflictos están lejos, que no tienen nada que ver con nosotros. Hace no mucho en una conversación, hablábamos de Sense8, una serie que hice, y tiene una hipótesis muy linda en la cual nos deja ver que todos de alguna manera estamos interconectados y lo que nosotros hacemos aquí puede repercutir en una persona que está a miles de kilómetros. Esta es una gran posibilidad de tener empatía, de tener solidaridad y entender que, aunque un conflicto está ocurriendo lejos de nuestro país, nosotros también tenemos la gran posibilidad y fortuna de crear una diferencia”, comentó el actor, a lo que agregó ACNUR tiene una plataforma en la que se pueden realizar donaciones y que asisten a estos países en conflicto.

“Es una plataforma que necesita de asistencia, de apoyo, porque estas donaciones se van a traducir en comida, vivienda, asistencia legal, salud, salud mental y hablar de salud mental en el tema de Ucrania es algo muy importante porque son personas que tenían un trabajo, que iban al supermercado, como cualquier persona, como tú y como yo, y de repente de la noche a la mañana tuvieron que huir de sus ciudades, tuvieron que huir de sus países y lo perdieron todo. Hoy más que nunca necesitamos tener empatía, necesitamos tener solidaridad, y necesitamos apoyar”, añadió Herrera.

HISTORIAS

Alfonso nos habló sobre algunas de las vivencias de las personas que conoció y la gran fortaleza y ganas de salir adelante de cada una de ellas, como la historia de una mujer de 80 años, “que lo perdió todo, y a pesar de haberlo perdido todo, ella dijo que se iba a levantar y que iba a reconstruir su vida a los 80. Eso te deja ver la gran resiliencia y la gran fortaleza que tiene el espíritu del pueblo ucraniano”, afirmó Alfonso, quien también nos contó sobre una mujer que conoció en Lviv, “fue la primera historia que escuché. Huyó de una ciudad del este de Ucrania, perdió contacto con absolutamente toda su familia y solamente se quedó con su hijo Pablo de ocho meses, y yo le preguntaba qué era lo que a ella le daba fortaleza, y ella me decía que lo único era su hijo y sacarlo adelante”, recordó.

Asimismo, nos habló sobre una pareja que conoció en Boronyanka, al norte de Kiev.

“Una pareja de aproximadamente 55 años que ya estaban viviendo el retiro y un misil destruyó por completo su casa, su patrimonio. El ACNUR les proporcionó una vivienda cerca de su jardín, porque para ellos, o para ella específicamente, le daba mucha ilusión abrir su puerta y ver su jardín, ver sus flores, eso le daba tranquilidad, eso le hacía sentir viva. Aunque se escuche muy simple, es algo que le da dignidad, le da tranquilidad y le genera alegría. El primer paso para la normalidad es tener dignidad y sentirse en casa. Y como esas historias te puedo contar muchas más”, nos compartió Alfonso.

Sin duda, el poder crear una diferencia para toda la gente que está sufriendo por este conflicto le da mucha satisfacción al actor. “El poder crear una diferencia. Mi labor es dar visibilidad. Los verdaderos héroes son las personas que están en campo, que dan asistencia día a día apoyando a familias que lo perdieron todo. Ellos son los verdaderos héroes. Yo lo que puedo hacer es dar visibilidad a las personas afectadas por la guerra y a las personas que los están apoyando”, compartió Alfonso.

Al hablar del mayor aprendizaje que le dejó esta experiencia, nos confesó.

“Te da mucha perspectiva de cuáles son los verdaderos problemas. Nosotros que tenemos todo nos quejamos y cuando estás allá y ves a quienes lo perdieron todo y que a pesar de eso siguen teniendo resiliencia y siguen apreciando las cosas pequeñas, y que esas cosas pequeñas les dan felicidad, te da mucha perspectiva y ganas de seguir ayudando, de seguir viajando, de seguir colaborando con organizaciones y con instituciones que hacen un trabajo bastante loable”, finalizó.

ACTIVIDADES. El actor participó con la organización local. Foto: Cortesía

Cómo ayudar

En la página de ACNUR se pueden hacer donaciones para todas aquellas personas desplazadas de sus hogares, para que puedan tener vivienda y comida.

También puedes apoyar uniéndote a sus redes sociales para dar visibilidad y recaudar más fondos.

La página es: www.acnur.org y en su Instagram: @acnur, para enterarte de los proyectos y apoyar compartiendo.

HA DICHO

“Ponerle cara al conflicto es algo desgarrador”.

“Muchas veces nosotros de manera muy egoísta pensamos que los conflictos están lejos, que no tienen nada que ver con nosotros”.

Por Ailedd Menduet

Fotos: Cortesía

