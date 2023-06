Estos son los 10 alimentos que debes consumir para retrasar las arrugas y canas

El envejecimiento es un proceso natural que no podemos eludir. Sin embargo, algunos alimentos pueden ayudarnos a retrasarlo y mantenernos saludables por más tiempo, lo cual nos ayudará tanto mental como físicamente. Hacerse mayor es una etapa natural y no un proceso que deba ser visto con temor, pero eso no significa que deba descuidarse el bienestar físico y mental.

Una dieta bien seleccionada te hará ver y sentir mejor. Foto: Freepik.

Nuestro cuerpo cambia con el tiempo, lo que hace necesario ajustar nuestras rutinas de cuidado personal, ejercicio y alimentación. Al mantenernos activos, nutrirnos adecuadamente y realizar chequeos médicos regulares, podemos disfrutar de un crecimiento saludable. Recordemos que cuidarnos no solo prolonga nuestra vida, sino que también mejora su calidad, permitiéndonos disfrutar plenamente de cada etapa.

¿Qué alimentos comer?

Frutas rojas: Fresas, moras, arándanos o frambuesas son ricas en antioxidantes que combaten los radicales libres. Además, tienen vitamina C, que estimula la producción de colágeno, el cual da un aspecto juvenil.

Nueces: Contienen vitamina E, selenio, y ácidos grasos Omega-3, todos ellos esenciales para un buen funcionamiento interno.

Además son deliciosos. Foto: Freepik.

Pescado azul: Salmón, atún, sardinas, son ricos en Omega-3, que mejora la salud cardiovascular. Si bien algunos de estos son caros, vale la pena incluirlos de vez en cuando.

Aguacate: Contiene grasas saludables que nutren y rejuvenecen nuestro organismo desde dentro, además posee vitamina E.

Ajo: Tiene propiedades antiinflamatorias y antioxidantes, que combaten el deterioro celular.

Es más bueno de lo que pensabas. Foto: Freepik.

Brócoli: Este vegetal está lleno de antioxidantes y vitamina C. Además, contiene sulforafano, una sustancia que se ha demostrado que tiene propiedades anticancerígenas.

Cúrcuma: Esta especia está repleta de curcumina, un poderoso antioxidante y antiinflamatorio.

Té verde: Ayuda a prevenir el daño celular y a mantener la salud del corazón.

El matcha es una muy buena opción. Foto: Freepik.

Camote: Son una excelente fuente de vitamina A, que ayuda a mantener un buen estado físico.

Chocolate oscuro: El cacao contiene flavonoides, que protegen la piel del daño solar y ayudan a mejorar la circulación.

El chocolate debes consumirlo con moderación, por el azúcar. Foto: Freepik.

No olvides ir al médico

Antes de cambiar tu dieta o comenzar un nuevo régimen alimenticio, es fundamental que consultes con un experto de la salud. Cada persona tiene necesidades nutricionales únicas, y lo que funciona para uno puede no ser adecuado para otro. Un experto en nutrición puede diseñar un plan personalizado que te ayude a retrasar el envejecimiento de manera segura y efectiva.

