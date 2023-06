Famoso perrito conquista las redes paseando en su camioneta

Si de ternura se trata, definitivamente este perrito se lleva el primer lugar, pues además de que ya se ha convertido un toda una celebridad en Instagram, sus dueños se han encargado de que Punky vaya a los lugares más populares de la ciudad, pero por si fuera foto, le toman una galería de fotos para enternecernos con todas sus actividades.

Esta vez, el pequeño bulldog francés acudió a bordo de su Toyota Hiulux al famoso restaurante de hamburguesas Mc Donald's, donde fue captado al llegar y al salir, pues con total autonomía pasó por drive thru a recoger su comida calientita, además el cachorro fue atendido como cualquier otro cliente, pues no importó que no pudiera hablar, los empleados sabían perfectamente que el perro sería feliz con un Mac trio.

Punky es originario de Venezuela y tiene su cuenta de Instagram, donde aparece bajo el nombre (@punkypartners) donde lo siguen más de 14 mil personas. El lomito se ha ganado el corazón de internautas, no solo por lo gracioso y tierno que se ve, también por las actividades que realiza cotidianamente.

Ama la velocidad

El perrito al volante, recorre la capital de su país, saluda a sus fans y convive con otros perritos, al parecer ama la velocidad tanto como algunos humanos, pues viaja en su vehículo sin miedo alguno, por el contrario, solo ve su auto y lo abordo para una nueva aventura.

El can ha sido captado en centros comerciales, parques, partidos de beisbol, avenidas bastante transitadas e incluso en algunas universidades. Uno de los momentos en los que ganó bastante popularidad fue el pasado Día de las Madres, pues salió a repartir decenas de rosas a las mamás que encontraba en su camino.

Punky muestra su glamour por la ciudad cuando viaja en sus camionetas, así como lo lees, no una, tiene dos autos marca Toyota con los que da rondines por su barrio, una de ellas es azul y la otra en color negro. En tan solo unos meses, el can ha alcanzado gran popularidad y ya es bastante conocido por los vecinos.

Su fama ha sido tal que ya tendrá su primer encuentro con fans, donde convivirán y pasarán momentos juntos. La cita es en el restaurante La Castellana, un lugar pet friendly perfecto para conocer a sus seguidores.