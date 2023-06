La rara infección que devoró el rostro de una mujer tras caída: "tengo un hueco del tamaño de un mango"

Lo que inició como un día tranquilo para pasear a su mascota, terminó en tragedia después de que una mujer cayó y aunque parecía que había sufrido una leve herida, en realidad sufrió fue grave lesión en el rostro, por lo que tuvo que ser intervenida de inmediato; ahora una terrible enfermedad le está devorando la piel.

La vida de Shelley Puchalsky, doctorante en Florida, Estados Unidos cambió drásticamente después de la caída, ya que tuvo que someterse a múltiples cirugías, debido a que se le levantó la piel de la frente. Todo iba bien hasta que dichos procedimientos estéticos derivaron en una fuerte infección.

“Tuve que recibir puntos de sutura, y se infectaron y no sanaban. Fui a un médico que dijo que podía ayudarme, así que me hizo un injerto de piel sobre la nariz y me volvió a coser la frente”, relató la mujer a Kennedy News and Media.

Su rostro sufrió heridas graves | Foto: Shelley Puchalsky

A su vez, contó que desde aquel procedimiento, la situación fue empeorando, pues asegura que fue una cirugía fallida, ya que al parecer los médicos "ni si quiera se percataron de que la zona estaba infectada cuando colocaron el injerto de piel", lo que ocasionó que las heridas se agravaran.

Puchalsky señaló que la infección cada vez avanzaba más, al punto en que llegó a tener un hueco del “tamaño de un mango” en su frente, por lo que también temía por su vida. Incluso, agregó que tiempo después le diagnosticaron osteomielitis, misma que posteriormente se convirtió en una sepsis, una de las consecuencias más mortales de una infección.

La infección casi la mata

“Había una mancha en mi nariz sin piel. La piel de mi frente había desaparecido por completo, luego comenzó a subir hacia mi cuero cabelludo y a mover cabello, solo trozos de piel y cabello. Me siento afortunada de estar viva, he visto otras historias de personas que han tenido sepsis que la han pasado mucho peor que yo con miembros amputados, y me siento afortunada de haberme ido con lo que tengo”, expresó la mujer, quien continúa en recuperación.

La enfermedad casi la mata Foto: Shelley Puchalsky

Fue en 2019 cuando ocurrió el lamentable accidente y desde entonces, la mujer se ha aislado del mundo debido a que la caída le dejó cicatrices, y estragos por lo que ahora le avergüenza salir a la calle. Sin embargo, actualmente, Puchalsky sigue esperando que sanen sus heridas, mientras que está ahorrando para una cirugía de reconstrucción y ahora agradece estar viva junto a su familia al recordar que una caída la hizo estar muy cerca de la muerte.

¿Qué es la sepsis?

La sepsis es la respuesta inmunitaria extrema del cuerpo a una infección, se trata de una emergencia médica que puede ser mortal si no se atiende de inmediato ya que puede provocar daños en los tejidos, falla orgánica en la que los pulmones, los riñones y el hígado pueden dejar de funcionar rápidamente lo que puede llevar a la muerte.

Expertos señalan que existen diversos tipos de microbios que pueden causar sepsis, entre ellos, bacterias, hongos y virus. La mayoría de los casos de sepsis son causados por infecciones bacterianas, pero pueden resultar de una complicación de otras infecciones, incluidas las infecciones virales.

SIGUE LEYENDO

Hombre muere tras comer ostras, estaban contaminadas con bacteria comecarne