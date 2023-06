La Cajera del Oxxo ya es mamá, esta es la primera lección de vida que le dio a su “hijo”

“La Cajera del Oxxo” acaparó los reflectores en redes sociales durante las últimas horas debido a que de manera sorpresiva e inesperada anunció que se convirtió en madre y hasta presentó a su “hijo” en Instagram donde también presumió que ya le está dando sus primeras lecciones de vida, además, reconoció que su complicada situación económica podría complicar su maternidad, por lo que su anunció generó todo tipo de opiniones entre sus seguidores.

Alejandra Silva Cano, como realmente se llama “La Cajera del Oxxo”, utilizó su perfil oficial de Instagram para anunciar que ya se convirtió en madre, sin embargo, no se trata de un bebé humano sino que adoptó a un adorable gatito al que cuidará como si se tratara de un hijo y lo primero que mencionó es que el minino estaba triste pues al adoptarlo lo separó de su madre y de sus hermanitos, además, mencionó que el gatito ya se había dado cuenta de la precaria situación económica que le espera con su nueva mamá.

“Está triste porque lo adopté y ya se dio cuenta que no tengo ni para comer yo y se agüitó y pues ya se dio cuenta, como que se quiere ir de aquí” comenzó la influencer también conocida como Dua Lupita, quien en otro video también presumió que su “hijo” ya venía educado pues sus antiguos dueños lo enseñaron a dar la patita para saludar, lo cual, le pareció muy positivo.

“La Cajera del Oxxo” ya le dio su primera lección de vida a su “hijo”

Entre los videos que “La Cajera del Oxxo” compartió de sus primeras horas como “mamá” dejó ver que ya le dio su primera lección de vida a su gatito, cuyo nombre todavía se desconoce, pues mostró que le enseñó a no confiar en la gente pues de manera inesperada le pueden hacer daño y para prueba de ello lo encerró en una caja de cartón en la que estaba metido.

El "hijo" de "La Cajera del Oxxo" todavia no tiene nombre. Foto: IG: lupana_cano

“No te metas porque hay gente mala que le puede cerrar así, mira y ahí te quedas, hay gente muy mala, no confíes tú”, señaló la influencer originaria de Nuevo León, quien se mostró más que contenta mientras jugueteaba con el pequeño felino.

“Maternidad” de “La Cajera del Oxxo” molesta a internautas

Luego de la difusión de estos videos en redes sociales, “La Cajera del Oxxo” comenzó a recibir todo tipo de críticas pues luego de que ella misma confesara que no le alcanzará para poder mantener al felino creen que el gatito podría pasar hambres y no podría contar con la atención que un animal de su tipo requiere, por lo que algunos le sugirieron regresarlo a su antigua dueña o buscarle un nuevo hogar, además, creen que no podrá educarlo de la mejor manera por la forma tan “pesada” en la que ya juega con el minino.

Pese a las críticas, “La Cajera del Oxxo” se encuentra más que feliz con su nuevo gatito y hasta ahora no ha emitido ninguna declaración respecto a los comentarios negativos en torno a su “maternidad”.