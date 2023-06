Insólito: El "bolso más pequeño del mundo", mide lo que un grano de sal y cuesta millones de pesos

El mundo del arte busca generar conciencia a través de la controversia. La pieza más reciente de arte salió de un minúsculo bolso de mano que apenas mide 0.65 milímetros de alto, por 0.22 de ancho y 0.7 de profundidad. Lo increíble es que se vendió por más de 63 mil dólares, supera el millón de pesos, a través de una subasta en línea del pasado mi��rcoles 28 de junio del año en curso. Es a penas visible para el ojo humano, es de color verde amarillento fluorescente y se basa en un popular diseño de la lujosa marca francesa Louis Vuitton. Cabe destacar que, aunque es una obra de un colectivo artístico estadounidense, pasó a ser un objeto coleccionable ajeno a la casa y compañía de moda.

El bolso apenas mide 0.65 milímetros de alto, por 0.22 de ancho y 0.7 de profundidad. FOTO: Instagram @mschf

El colectivo de arte "MSCHF" fue el creador del "bolso microscópico"

El MSCHF es un colectivo de arte estadounidense con sede en Brooklyn, Nueva York. Se le conoce por producir una amplia gama de obras de arte que van desde complementos de navegador hasta zapatillas de deporte, productos físicos, canales de redes sociales y fotografías de pies generadas por la Inteligencia Artificial (IA). Este grupo se encargó de crear al "bolso microscópico" y afirmó que es lo bastante estrecho como para pasar por el ojo de una aguja. Incluso, detallaron que es tan pequeño como un grano de sal marina.

¿Cómo lo fabricaron?

Su creación es sumamente curiosa y complicada. El objeto se fabricó mediante la polimerización que es un proceso químico por el que los reactivos se agrupan químicamente entre sí. Esto da lugar a una molécula de gran peso llamada polímero. Los dos fotones que lo conformaron salieron de una tecnología de elaboración utilizada para imprimir piezas de plástico en 3D a microescala. Para poder apreciar con lujo de detalle todo lo que conforma este bolso, se vendió junto a un microscopio equipado con una pantalla digital con el cual se puede apreciar el accesorio de mejor forma.

Se vendió en más de un millón de pesos mexicanos a través de una subasta en línea. FOTO: The New York Times

A través de las redes sociales del colectivo se compartió una foto promocional que muestra todos los detalles del bolso, donde destacan el logotipo de Louis Vuitton. El característico accesorio con el "LV" parece estar basado en la cartera de mano OnTheGo de la marca francesa, que actualmente se vende en tamaño normal por entre tres mil 100 y cuatro mil 300 dólares, que son más de 53 mil y 73 mil pesos mexicanos.

La venta fue organizada por casa de subastas en línea Joopiter, ula cual fue fundada por el músico, productor discográfico y diseñador estadounidense Pharrell Williams. Esta figura pública actualmente ocupa el puesto de director creativo de moda masculina de Louis Vuitton. Por su parte, el director creativo de MSCHF, Kevin Wiesner, declaró al diario The New York Times que el colectivo no había solicitado su permiso ni el de la marca francesa para utilizar su logotipo o diseño.

"A Pharrell le encantan los sombreros grandes, así que le hicimos un bolso increíblemente pequeño", declaró al periódico.