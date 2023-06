The Flash, ¿la peor película con CGI de superhéroes de 2023?

Cuando fue anunciada una nueva película de The Flash, los comentarios no se hicieron esperar, porque claramente hasta ese momento lo más polémico del estreno era la aparición del actor Ezra Miller, quien le da vida a Flash. Recordemos que el joven actor se ha visto envuelto en controversias, como la vez que ahorcó a una joven, o cuando tuvo un altercado en un bar con varias personas, hasta el punto que llegó la policía y fue arrestado.

Esta serie de eventos desafortunados, en algún momento pusieron en duda la continuación de las películas de The Flash, pues no era conveniente mantener al protagonista de la película en disputas mediáticas. Además no mostraría una imagen correcta de la empresa DC, ni de sus valores, pues contrario a lo que sus personajes representan, Miller era contradictoriamente todo lo que debería ser un superhéroe del buen ejemplo.

The Flash está siendo tundida en redes sociales por sus terribles efectos. Foto: Espinof

El verdadero error en The Flash: El CGI

Sorprendentemente la baja taquilla de The Flash no se debe a que la gente no quiera ver a Ezra Miller en pantalla, sino a un conjunto de errores en la línea de continuidad de la historia, el abuso de cameos, y de lo que todo mundo está hablando: un pésimo CGI. Primero que nada, ¿Qué es CGI? CGI es la abreviatura en inglés de Computer-Generated Imagery, lo que permite crear efectos por medio de computadora, de esta manera podemos ver en pantalla a personajes creados digitalmente; como los personajes de Avatar, o los mismos superhéroes.

La película Avatar se caracteriza por tener uno de los mejores efectos especiales. Foto: EBAC

Gran parte del público señala que los efectos no son de buena calidad, razón por la cual no es visualmente agradable para las personas porque pareciera que no contaban con el presupuesto deseado, pero es todo lo contrario, ya que The Flash costó aproximadamente $220 millones de dólares, más que otras películas a las que les ha ido mucho mejor en críticas y taquilla, como Black Panther: Wakanda Forever, o The Batman.

¿Pero en realidad es tan mala cómo dicen? Si quieres conocer la opinión de personas conocedoras y apasionadas por el cine, escucha aquí este episodio del podcast Guía del Hater, donde te contarán todo acerca de esta película. ¡Spoiler Alert! Tiran mucho hate, pero son muy divertidos.

Director de The Flash dice que el CGI es aproposito

A pesar de las críticas que le llovieron a la producción y al director, este ya salió en defensa de su película y explica el motivo de los mal logrados efectos, pues según él “Estamos en la perspectiva de Flash”, razón por lo cual parece que las luces y movimientos pueden parecer distorsionados. Andy Muschietti continúa diciendo que “Básicamente es estar en el POV de Barry. Era parte del diseño, así que si te parece un poco raro, es así a propósito”

Sus declaraciones parecen tener cierto sentido si lo vemos desde el punto de vista de Barry Allen (Flash), sin embargo muchas personas no creen completamente esta versión, y creen que más bien está tratando de salvar a esta cinta, pues solo ha logrado recaudar un poco más de $135 MDD a nivel internacional, y aún se ve lejos de superar el total de inversión que fue de $220 MDD