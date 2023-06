5 pasos prácticos para encontrar y abrazar tu identidad

¿Qué te hace diferente? Si nunca lo has reflexionado, quizá tampoco sepas qué es lo que te hace único en este mundo, lo que te hace ser auténtico. Encontrar y abrazar tu identidad es el resultado de descubrir quién eres, y la principal consecuencia de conocerte es saber qué es lo que quieres y al mismo tiempo descubrir lo que es importante para ti.

Soltando las máscaras. Foto: Especial

Cómo ser auténtic@

La autenticidad es una actitud que se construye por medio de reflexión, saber en qué momento dar un giro a tu vida, pero sin perder de vista los talentos que ya has desarrollado, es la clave para comenzar el camino donde podrás encontrar y abrazar tu identidad.

En este episodio de Maldita Comodidad, la coach Son Acosta conversó con la coach ontológica Marta Ro sobre cómo se construye la identidad de un ser humano y cómo puede desarrollar ese sentido de autenticidad que es muy útil para la autovaloración y el autoconocimiento.

Pasos prácticos para encontrar y abrazar tu identidad

Marta Ro explica que la identidad se construye desde la niñez con base en lo que otras personas, en específico, lo que tus padres dicen acerca de ti; de modo que con el paso de los años, tu identidad se fortalece con la opinión de otros y así es posible que una persona tenga distintas identidades, cada una es válida en distintos ámbitos en donde funcionan.

Libera tu verdadero potencial. Foto: Especial

Para construir o moldear una identidad, la experta recomienda:

1 Descubre quién eres

Tu identidad no se basa en lo que tienes, ni en tus logros ni en tu título universitario ni nada de eso.

2 Fluye

Si no cambias puedes sentirte estática, es mejor fluir con el cambio.

3 Valora quién crees que eres

Si atraviesas por momentos complicados, es posible que hayas creado una identidad falsa en pro de ser resiliente. Reflexiona.

4 Aléjate de lo que NO aporta

Aprende a lidiar con la percepción del otro para que no impacte con tu identidad, es decir no quieres ser o parecer alguien quien no eres, solo por ser aceptad@.

5 Relax

Dejar de ver la vida como si te debiera algo, mejor trabaja por lo que quieres.