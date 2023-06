Operan de emergencia a Luis Roberto Alves “Zague”: esto se sabe sobre su estado de salud

Uno de los comentaristas deportivos más famosos de la televisión mexicana, Luis Roberto Alves “Zague”, preocupó a sus seguidores al compartir una foto, acostado en una cama de hospital.

El exfutbolista señaló que tuvo que ser operado de emergencia, aunque no reveló la naturaleza de la enfermedad que le fue tratada, ni el hospital en el que fue ingresado durante la tarde del 20 de junio.

“¡Banda bella, hermosa y querida! ¡Muchísimas gracias por todas, todas las buenas vibras, oraciones, y bendiciones dirigidas hacía mi persona enviadas por ustedes! Y ni hablar de mi familia, mis compañeros de trabajo y amistades muy queridas por estar pendientes de la intervención quirúrgica que fui objeto el día de hoy.

“Se trató, se intentó, pero fue inevitable, no había de otra. Gracias a Dios y la capacidad de mis doctores, ¡todo salió perfecto! Todo muy bien, una vez más, ¡muchísimas gracias!”, escribió el comentarista deportivo en su cuenta oficial de Instagram.

Hace algunos días, su compañero en las transmisiones, Christian Martinolli, apuntó que el hijo del famoso “Lobo Solitario” del Club América no se había sentido bien de salud.

"Me dijo que está tenso porque desde hace dos meses que no come, que no hace ejercicio, que parece que en temas de amor no está ‘jogando’ nada y parece que está desequilibrado; se está descompensando como el Diego, no está bien", afirmó el comentarista en un video compartido en sus redes sociales.

Aunque la operación, en opinión del propio Zague, salió de forma correcta, se desconoce cuánto tardará su recuperación y si formará parte del equipo de comentaristas de la televisora del Ajusco para la Copa Oro, que comienza este domingo.