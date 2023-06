¿Qué pasa si tengo dos espejos enfrentados en mi casa?, esto dice el Feng Shui

Un hogar equilibrado y armonioso es el sueño de muchos, y a veces, detalles tan mínimos como la disposición de los espejos pueden influir en ello. Si alguna vez te has preguntado "¿Qué pasa si tengo dos espejos enfrentados en mi casa?", el Feng Shui tiene una respuesta para ti.

Se cree que podría haber un bucle de mala suerte. Foto: Freepik.

Esta antigua filosofía oriental busca generar equilibrio en los espacios habitables. Su nombre literalmente significa "viento y agua", dos elementos de la naturaleza que, según el pensamiento chino, deben fluir libremente para atraer buena salud, felicidad y prosperidad. Para lograr este objetivo, utiliza principios de diseño y disposición de elementos, como los espejos, para alterar y mejorar la energía de un lugar.

¿Es malo tener un espejo frente a otro?

Según el Feng Shui, los espejos tienen una capacidad excepcional para manipular la energía, o chi, de un cuarto. Ellos no solo reflejan la luz y crean una sensación de amplitud, sino que también tienen el poder de duplicar lo que ven. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando colocamos dos espejos enfrentados en una habitación?

Puede crear un ambiente con mucha confusión. Foto: Freepik.

Al enfrentar dos espejos, se crea una especie de "portal de energía", que puede ser inestable y caótico. Este ciclo infinito de reflejos puede generar confusión, desasosiego, e incluso perturbar la calidad del sueño en el caso de dormitorios. Además, su efecto multiplicador puede llegar a amplificar los aspectos desagradables que haya en el espacio.

Aunque algunos expertos en el tema creen que puede ser beneficioso. Foto: Freepik

¿Qué dice el Feng Shui?

Sin embargo, no todas las interpretaciones del Feng Shui consideran negativa esta situación. Algunos expertos argumentan que, si se ubican correctamente y con la intención adecuada, estos pueden ayudar a canalizar y concentrar todo lo bueno. Por tanto, la clave reside en la intención y el cuidado con el que se disponen.

Lo que importa es cómo tu sientas la habitación. Foto: Freepik.

Es importante recordar que el Feng Shui es una guía, no una regla absoluta. Cada hogar y cada persona es diferente, y lo que funciona para uno, puede no funcionar para otro. Así que si tienes dos espejos enfrentados en casa y te sientes a gusto con ellos, no hay razón para cambiar. Al final del día, el mejor indicador de un hogar armonioso es cómo te hace sentir.