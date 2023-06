¡Todo era falso! Pareja finge ser millonaria y lograron engañar a todo un país, así los descubrieron

Casos como el de Anna Sorokin, la joven que fingió ser una heredera millonaria, parecen ser más comunes de lo que crees. Y es que las redes sociales se han convertido en toda una pantalla para aquellos que buscan retratar una falsa vida de mentira, llena de lujos y detrás de las apariencias.

Algunas veces con falsas identidades, comienzan a mezclarse en los círculos más exclusivos de la gente millonaria, se endeudan con tarjetas de crédito, préstamos o estafan a la gente con tal de conseguir el dinero que necesitan para sostener su mentira de jóvenes herederos y ricos.

En una nueva estafa de falsos millonarios, la actriz surcoreana Ham Sowon parecía vivir el cuento de hadas que toda mujer desea; sin embargo, todo resultó ser falso, pues junto a su esposo, 18 años menor que ella, decidieron fingir una vida que no tenían frente a las cámaras.

La pareja coreana que fingió ser millonaria

Durante tres años, la pareja coreana logró engañar a todos a través del programa “Taste of Wife” que retraba su aparente vida perfecta de casados y millonarios. La actriz Ham Sowon era una cantante y actriz que no tuvo éxito, por lo que probó suerte en China; fue ahí donde conoció a Jin Hua, supuestamente en un club muy exclusivo.

En 2017 se reveló su relación y llamó la atención de medios y fans la revelarse que el joven de tan solo 22 años era un CEO millonario, hijo de un gran empresario chino. Un año después se casaron y aparecieron en el show "Taste of Wife", donde mostraron su vida llena de lujos, como mudarse a una mansión regalada por sus suegros.

Jin Hua también se mostraba como un joven empresario que viajaba muy pocas veces a China a pesar de tener un negocio millonario. Fue su comportamiento el que levantó sospechas entre los usuarios y periodistas, quienes comenzaron a investigar la veracidad de su fortuna.

Los usuarios decidieron estudiar a falsa pareja millonaria y descubrieron que la lujosa residencia donde presumían vivir, en realidad se trataba de un lugar rentado por medio de Airbnb. La supuesta fábrica de la que era dueño Jin Hua, se trató del negocio de su cuñado y uno de los departamentos donde se alojaron luego de tener su primer hijo, era la antigua propiedad de la actriz Ham Sowon.

La pareja fue acusada de fingir una vida de ricos a través de un montaje y luego de tres años, el programa que los lanzó a la fama fue cancelado. La televisora, TV CHOSUN, hizo una declaración y aceptó que suelen exagerar algunas situaciones en los reality, pero nunca corroboraron la información de sus bienes personales.

El caso tuvo lugar en 2021 y se reveló que Jin Hua y Ham Sowon se conocieron en un bar, él joven no era un CEO, sino un ex aprendiz de cantante y ese ni siquiera era su nombre real. Luego del escándalo, la actriz publicó una disculpa en sus redes sociales admitiendo todo, sin especificar los hechos y hubo rumores de que se quería divorciar del joven. No se aclaró si fue engañada por él, si todo fue una farsa del programa o de ambos para buscar la fama.