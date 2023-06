VIDEO: Niño le sirve agua a las aves ante el intenso calor

En los últimos días las altas temperaturas han comenzado a afectar diferentes partes del mundo, ya que no sólo en México se vive una ola de calor, también en la India hay este fenómeno natural, así que el termómetro ha alcanzado 42 grados centígrados. El clima no sólo daña a la población, también a los animales, sobre todo los silvestres, que tienen que enfrentarse a estos tiempos difíciles para sobrevivir, buscando alimento y agua.

Algunas personas son consientes del problema que representa para otras especies el tema de las altas temperaturas, por lo que han comenzado a ayudarlas, como por ejemplo este niño que está conquistando las redes sociales, pues desde muy pequeño empatizó con un grupo de aves y les sirvió un poco de agua para refrescarlas mientras estaban en un lugar con mucho sol. Las imágenes fueron captadas y compartidas en plataformas digitales, en donde se ha llenado de buenos comentarios.

En el video se observa como un pequeño niño abre la llave de un tanque de agua Foto: Especial

Así fue como un niño de la India ayudó a un grupo de palomas en medio del calor

En el video compartido en Twitter, se observa como un pequeño niño abre la llave de un tanque de agua, inmediatamente después de que comienza a caer el líquido, el infante acerca un recipiente para captarlo y después lo deja llenar hasta el tope. En el clip se aprecia que posteriormente de dejar que el envase esté repleto, cierra el conducto para que no se desperdicie el suministro, por lo que también está acción generó mucho reconocimiento entre los internautas.

Después, el pequeño va caminando hacia un área soleada en donde se encuentra un gran número de palomas y aves. En lugar hay muy poca sombra, sin embargo, hay otro recipiente en el suelo en el que el niño comienza a dejar caer el agua, esto para refrescar un poco a los animales, que no sólo usan el líquido para beber, sino también para mojarse y así no sentir tanto calor. Gracias a esta acción, el joven de unos cuantos años de edad, se hizo popular en las plataformas digitales en donde dio mucho de qué hablar.

La ola de calor en México

La Comisión Nacional del Agua, (Conagua) informó que durante los próximos días se esperan temperaturas entre los 40 a 45 grados centígrados en 22 estados de la República Mexicana: Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Quintara Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán. En tanto en la Ciudad de México habrá una temperatura máxima de 35 grados estos 3 días.

El mundo vive altas temperaturas Foto: Especial

En tanto, el Instituto Mexicano del Seguro Social hizo algunas recomendaciones para la población para evitar daños a la salud, o golpes de calor: Evitar exponerte al sol, permanecer en la sombra, no esperarse a tener sed para tomar líquidos, comer alimentos bien cocidos, usar ropa ligera, holgada y de colores claros, evitar el trabajo físico intenso y prolongado, así como ejercicio durante las horas de más calor y en el exterior; usar sombrero o sombrilla, bañarse frecuentemente y evitar dejar personas o animales dentro del vehículo.

SIGUE LEYENDO:

¿Cuándo acabará la onda de calor en la CDMX?: así será el clima del 12 al 15 de junio