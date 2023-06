El auge de Elvis Presley, los documentales, películas y más, fueron razones suficientes para que Leo de Lozanne y los Rebel Cats se unieran en un festejo con motivo de l trayectoria de Elvis Presley. Y en la que contarán con invitados especiales sorpresa e instrumentos adicionales, en las que destacarán secciones de metales y/o coros.

A mí siempre me ha gustado colaborar, me parece muy divertido, muy nutritivo y muy interesante para el público. Llamé a Vince para proponerle esto, en ese momento no teníamos muy claro qué queríamos hacer pero sí sabíamos que tenía que ver con Elvis, Y bueno... ha rebasado mis expectativas, ha crecido muy rápido, pensábamos hacer una temporada pequeña en algún bar de la CDMX y ya fuimos a Aguascalientes, Sonora, le vamos a dando la vuelta por todo el país”Leo de Lozanne

Al inicio se tenía planeado un set lleno de rockabilly por la esencia que caracteriza a los Rebel Cats, pero después de charlar con Leo fue que decidieron encaminar “A date with Elvis” a otras etapas épicas del cantante más querido del Rock and Roll.

“Todos quisiéramos meter en el set muchísimas más pero creo que estamos tomando de lo más representativo de Elvis, los 50 en su etapa Rockabilly, los 60 que fue la etapa de Elvis en Hollywood y los 70 que es Elvis de las Vegas” Vince

En esta gran mancuerna Rebel Cats/ de Lozanne se respeta la misma alineación con la que contaba Presley cuando grabó en Sun Records Company en los años 50s; guitarra eléctrica, guitarra acústica, contrabajo y voz, sin embargo, cuenta con todo el must del estilo pop/rock que Lozanne ha marcado en su trayectoria como solista.

“Estoy incursionando más al electro/pop, me encanta, siempre fui fan de muchas bandas de los ochentas, también llevo muchos años haciendo otro tipo de rock con Fobia y Los Concorde. Esto se trata de una re-versión de las canciones de Elvis a nuestro estilo, me encanta la idea de hacerla con los Rebel Cats que son especialistas en rockabilly” Leo de Lozanne

Tanto Lozanne como Vince destacan sus deseos por brindar presentaciones únicas entre sí e invitan a todos sus seguidores a formar parte de la celebración que se llevará a cabo el próximo 23 de junio en el Cantoral.

Imagínate en 1958, que no existiera el rock and roll en el mundo, o sea… en tu vida, en tu universo y que de repente… en México, el Chachachá, el mambo, el bolero y que de repente prendas el radio y Zaz! suena esa voz… suena esa energía, pues es una cosa brutal ¿no?, en ese momento a mí papá lo atrapó, lo envolvió como loco como a toda la juventud de la época. Por eso yo nací escuchando Elvis, ha sido el soundtrack de mi vida” Vince

Entre las anécdotas, Vince recuerda que la primera palabra de su hijo no fue “Mamá” o “Papá” sino “Elvis” y que en su boda bailó la inigualable "Can't Help Falling In Love".

“Mi papá no era muy fan del rock, era más fan del jazz y él quería ser cantante de bolero, pero, en mi casa había discos de él y ya después lo vi en televisión, era un personaje muy gracioso e interesante de ver, un gran showman que en todo momento se veía bien” Lozanne

LA FAV DEL REPERTORIO

El festejo “A date with Elvis”próximo a celebrarse en el Cantoral, lleva el mismo nombre que el título del quinto álbum del rey del rock, publicado en 1959, año en el que justamente Presley realizaba su servicio militar y en el que la disquera RCA aprovechó para comprar y publicar los masters que anteriormente eran propiedad de Sun Records, ya que Elvis se encontraba fuera de los escenarios y estudios de grabación.

Este suceso marcado por la ausencia de Elvis fue relacionado con una decadencia en la escena del rock and roll, para recordar, Chuck Berry se encontraba en la cárcel y Johnny Cash estaba sumergido en las drogas, sin embargo con el tiempo llegaron nuevos ritmos y modas.

“A date with Elvis” En esta fiesta dedicada a Elvis, Leonardo de Lozanne y los Rebel Cats son los anfitriones y como no nos gusta quedarnos con la duda, les preguntamos por su tema favorito de la presentación.

“Hacemos cosas muy emocionantes, muy divertidas, hay una canción en especial que es “Trouble” que trae mucho blues, que está muy hot, con cadencia y que al final revienta en un rock and roll. Yo creo que es una canción que describe muy bien a los Rebel Cats y en la que vemos a Leo llevando su voz al escenario como si Elvis se apoderara de él y lo comenzara a menear” Vince

“Hay canciones que nos gustan mucho, pero hay unas con las que hicimos un clic muy especial y una de ellas es “Trouble”, tanto Rebel Cats como yo, hicimos una amalgama exacta, solita se convirtió en el sencillo” Leo

